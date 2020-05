I° Mostra Interattiva dell’Artigianato Siciliano In diretta alla pagina facebook Associazione Artisticamente Eventi (Video)

23 Maggio dalle 10:00 alle 20:00 I° Mostra Interattiva dell’Artigianato Siciliano In diretta alla pagina facebook Associazione Artisticamente Eventi

In un momento in cui è così importante il distanziamento sociale, tanti bravissimi artigiani saranno in diretta per voi, per una intera giornata dedicata all’artigianato. Saranno dei piacevolissimi momenti di intrattenimento in cui, grazie anche alla gentile collaborazione della bravissima conduttrice e artista Antonella Giotti, vi faremo entrare nel vivo di quello che è il mondo dell’artigianato siciliano e non solo. Daremo infatti spazio anche al tema della salute e benessere della persona con uno sguardo anche al sociale toccando il delicato tema dell’affidamento familiare.

E non mancheranno le esibizioni dal vivo, in cui i nostri artigiani vi mostreranno i processi creativi dei loro manufatti. Tanto spazio anche per gli amanti della moda, come in ogni mostra che si rispetti infatti, tutti gli espositori allestiranno per voi un tavolo con le proprie creazioni e vi mostreranno i loro articoli con foto, video e dirette. Ci saranno tantissimi articoli per tutti i gusti: bijoux, abbigliamento, oggettistica, borse, articoli per bambini, articoli per il benessere, cosmesi e tanto altro ancora. Ed il bello è che potrete interagire con loro dal vivo!

Durante le dirette, o se preferite tramite chat privata, tutti gli espositori saranno ben lieti di mostrarvi più nel dettaglio gli articoli che vi piacciono e rispondere a tutte le vostre domande. Un evento unico nel suo genere, assolutamente da non perdere.

Comun. Stam.