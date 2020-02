Il Comitato Civico Patrimonio Termale esprime una moderata soddisfazione sui contenuti dell’odierno incontro svoltosi a Palermo presso l’Assessorato all’Economia, come tavolo tecnico propedeutico alla pubblicazione dell’Avviso pubblico per la concessione in affidamento della valorizzazione e gestione del complesso termale di Sciacca.

A questo appuntamento le parti presenti al Tavolo hanno potuto interloquire con il capo di gabinetto Piscitello, in modo sufficientemente approfondito, mentre la presenza dell’assessore Armao è stata preannunciata per una ulteriore riunione che dovrebbe tenersi la prossima settimana. La prima considerazione positiva è che non si è trattato di un incontro meramente informativo e di facciata, ma c’è stata la possibilità di confrontarsi e di approfondire la maggior parte dei punti problematici della bozza di Avviso che nei giorni scorsi l’assessorato aveva inviato al Comune di Sciacca, suscitando immediate reazioni negative per i suoi contenuti assai deficitari e carenti. I rappresentanti del Comitato Civico, in persona del coordinatore Franco Zammuto e dell’Avv. Ignazio Cucchiara, hanno avuto modo di verificare che la maggior parte delle osservazioni e delle proposte avanzate nei giorni scorsi dallo stesso Comitato erano state già prese in considerazione dall’assessorato in termini di possibili modifiche da apportare alla bozza iniziale predisposta dagli uffici regionali. Zammuto e Cucchiara hanno avuto altresì possibilità di argomentare su ulteriori contributi e proposte che il Comitato Civico aveva elaborato negli ultimissimi giorni proprio in preparazione dell’incontro palermitano. Il Comitato Civico ha supportato le proprie proposte anche sulla scorta di esempi concreti e positivi di bandi pubblici in materia termale emessi in altre regioni e ritenuti del tutto esaustivi. Sembra a questo punto essere scongiurata l’esclusione delle stufe vaporose di Sa Calogero, anche se è tutta da verificare e da approfondire l’opportunità di inserire nell’Avviso il cosiddetto “grande albergo di San Calogero”, ovvero l’incompiuta piu’ antica d’Italia che potrebbe rivelarsi del tutto indigesta agli occhi degli operatori privati. Sembrerebbe che sia stata compresa l’importanza di inserire nell’Avviso un esplicito riferimento all’utilizzo delle sorgenti termali, di concedere un tempo maggiormente adeguato per la presentazione delle offerte, di non definire in modo troppo restrittivo la tipologia dei soggetti economici che potranno presentare offerte, di definire sin dall’inizio l’ammontare del canone a base d’asta che l’eventuale aggiudicatario dovrà corrispondere. Questi sono solo alcuni degli aspetti discussi al tavolo, tutti ancora in attesa di definizione e di soluzioni, ma appare importante il fatto che si stia finalmente imboccando una strada di confronto e di approfondimento, si spera realmente costruttivo. Sul tavolo rimangono ancora diversi nodi problematici, quali ad esempio l’albergo di San Calogero, il carattere discrezionale e non vincolante dell’Avviso pubblico, la mancanza di alcuni essenziali indicatori economici (canone, interventi di ristrutturazione richiesti, ecc.), la durata della concessione, elementi tutti suscettibili di indebolire la capacità dell’Avviso di attirare investitori. Se ne parlerà alla prossima riunione la prossima settimana, è questo almeno l’auspicio del Comitato Civico Patrimonio Termale.

