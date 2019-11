Eurotour: in Sudafrica si rivede Larrazabal, sale Gagli (28°) Nel Dunhill Championship, primo torneo del circuito 2020, recuperano anche Paratore ed E. Molinari

Lo spagnolo Pablo Larrazabal è il nuovo leader con 135 (66 69, -9) colpi dell’Alfred Dunhill Championship, primo torneo della stagione 2020 del’European Tour, che si sta svolgendo sul tracciato del Leopard Creek CC (par 72) a Malelane in Sudafrica. Hanno effettuato buoni recuperi Lorenzo Gagli, da 77° a 28° con 144 (74 70, par), Renato Paratore, da 77° a 43° con 145 (74 71, +1), ed Edoardo Molinari, da 77° a 61° con 147 (74 73, +3), mentre è retrocesso dal 28° al 72° posto con 148 (71 77, +4) Francesco Laporta, uscito al taglio per un colpo.

Giornata di gloria per Pablo Larrazabal, 36enne di Barcellona con quattro titoli sul circuito, l’ultimo nel 2015 seguito da un periodo in cui si è fatto vedere poche volte al proscenio. Ha tenuto un’andatura altalenante, tuttavia sei birdie, un bogey e un doppio bogey per il parziale di 69 (-3) gli hanno fatto allungare la classifica concedendogli tre colpi di vantaggio sul sudafricano Branden Grace, vincitore della gara nel 2015, e sull’olandese Wil Besseling (138, -6), in vetta dopo un turno. In quarta posizione con 140 (-4) gli inglesi Marcus Armitage e Jack Singh Brar e il sudafricano Thomas Aiken, e in settima con 141 (-3) l’iberico Adrian Otaegui, il francese Antoine Rozner, l’inglese Garrick Porteous e il sudafricano Jaco Van Zyl. A conferma del risveglio dei giocatori di casa partiti un po’ lentamente, in undicesima con 142 (-2) Charl Schwartzel, a segno nell’evento per quattro volte, e Zander Lombard, che sono affiancati dal 18enne olandese Rasmus Hojgaard, E’ rimasto in gara il grande campione Ernie Els, stesso punteggio di Molinari.

Lorenzo Gagli ha girato in 70 (-2) colpi con quattro birdie e due bogey, Renato Paratore in 71 (-1) con cinque birdie e quattro bogey ed Edoardo Molinari in 73 (+1) con tre birdie e quattro bogey. Per Francesco Laporta un 77 (+5) con tre birdie, sei bogey e un doppio bogey, Il montepremi è di 1.500.000 euro.

Il torneo su GOLFTV – L’Alfred Dunhill Championship viene trasmesso in diretta e in esclusiva su GOLFTV, piattaforma streaming di Discovery (info www.golf.tv/it). Terza giornata: sabato 30 novembre, dalle ore 10,30 alle ore 15,30

Com. Stam.