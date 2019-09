Casina di Raffaello ospita la rassegna Tu sei un poeta! per raccontare l’universo di Leo Lionni

Roma – Casina di Raffaello, lo spazio arte e creatività dell’Assessorato alla Persona, Scuola e Comunità Solidale, gestito in collaborazione con Zètema Progetto Cultura, ospita dal 29 settembre al 17 novembre 2019 la rassegna Tu sei un poeta! per raccontare l’universo di Leo Lionni, famoso e amato scrittore per bambini.

Sessant’anni fa Piccolo blu e piccolo giallo di Leo Lionni (il primo libro astratto per bambini!) faceva capolino per la prima volta nelle librerie. In questo importante anniversario e a venti anni dalla morte dell’autore, Tu sei un poeta! è un’occasione unica ideata dalla casa editrice Babalibri, per riscoprire l’universo di Lionni attraverso i suoi libri e i suoi personaggi più amati.

Per l’occasione, una sala del piano superiore di Casina di Raffaello è stata allestita come sala lettura dedicata a tutti i personaggi creati da Lionni: da Federico a Piccolo Blu, da Piccolo Giallo a Pezzettino, dal Bruco Misuratutto a Guizzino.

Nella sala sono esposti pannelli con le illustrazioni dell’autore, i suoi personaggi-giocattolo per divertirsi e i libri in consultazione libera per emozionarsi leggendo. Ogni giorno bambini e genitori potranno entrare nella sala lettura insieme alle operatrici di Casina di Raffaello, che guideranno i bambini alla scoperta dell’autore e leggeranno ad alta voce le sue storie.

Grazie anche al contributo e ai preziosi prestiti del patrimonio librario e documentario dell’Istituzione Sistema Biblioteche Centri Culturali di Roma Capitale e in particolare della Biblioteca Centrale Ragazzi, leggeremo insieme le sue storie e in laboratorio creeremo tanti fogli di carta colorata con tecniche diverse, per poi inventare e realizzare nuovi personaggi con il collage, proprio come faceva lui!

Laboratorio

Leo Lionni. Crea il tuo personaggio

Fino al 30 ottobre

Per bambini dai 3 ai 5 anni

Venerdì alle 16.30; sabato alle 15.00 e domenica alle 12.00

Durata: 50 minuti

Costo: 7€ intero/5€ ridotto

Max 15 bambini

Per bambini dai 6 anni in su

mercoledì alle 16.30; sabato alle 16.00 e domenica alle 10.30

Durata: 50 minuti

Costo: 7€ intero/5€ ridotto

Max 15 bambini

CASINA DI RAFFAELLO

Viale della Casina di Raffaello (Piazza di Siena – Villa Borghese)

Orario di apertura di Casina di Raffaello

Dal martedì al venerdì: ore 10.00-18.00

Sabato, domenica e festivi: ore 10.00-19.00

Chiusa lunedì

Orario della sala lettura

Dal martedì al venerdì alle 14.00; sabato e domenica alle 14.00 e alle 17.30

(durata 50 minuti; max 15 bambini)

Ingresso alla sala lettura

€ 7 bambino + adulto / € 5 ridotto

Costo laboratorio

€ 7 a bambino / € 5 ridotto

Info e prenotazioni

Tel. 060608 (tutti i giorni ore 9.00-19.00)

Aggiornamenti di date e orari dei laboratori e della sala di lettura

sono consultabili su www.casinadiraffaello.it

FB Casina di Raffaello- Ludoteca a Villa Borghese

IG:@casinadiraffaello

