Il ruolo sociale dello sport e la prevenzione dei reati. II progetto TPREG e la promozione dei sistemi di segnalazione protetta

Venerdì 27 settembre 2019 dalle h15:30 alle h.18:30 Palermo Camera di Commercio, via E. Amari In collaborazione con Area Pilota Palermo

L’incontro ha luogo nell’ambito dei progetti T-PREG (Training on Protected Reporting for Professional and GrassRoot Sport) e AMATT(Anti Match-Fixing Top Training), ideati e condotti da ASAG di Universita Cattolica in collaborazione con il CONI e con vari partner europei. I progetti sono in continuita con il progetto ANTI MATCH-FIXING FORMULA condotto dat Ministero per to Sport, cofinanziato dalla Commissione Europea DG- Home Affari lnterni, e il correlato Programma Sport Pulito Italia, net quadro del processo di attuazione della Risoluzione UNCAC 7’/8 delle Nazioni Unite su Sport e Corruzione promossa dall’Italia, con riferimento alla crescente attenzione che Ie societa sportive, Ie federazioni e Ie organizzazioni sportive sempre piu pongono a ai rischi di reati e frodi nello sport che mettono a serio rischio il suo ruolo sociale e comunitario.

Programma

Saluti istituzionali:

Camera di Commercio di Palermo, Comune di Palermo, Regione Sicilia, Università di Palermo

Laboratorio di formazione rivolto alle organizzazioni sportive (club, federazioni, enti di promozione) e presentazione del Modulo E-learning TPREG sui sistemi di segnalazione protetta applicati alto sport, con confronto (peer-learning) su questi temi alla presenza del team di ASAG – Universita Cattolica di Milano ( https://asag.unicatt.it/ );

Interverranno esponenti delle forze deII’ordine;

Interverra Paulina Tomczyk, Segretario di European Athletes e coordinatrice del programma europeo Protect Integrity Plus https://www.protect-integrity.com Interverranno esponenti di CONI e di Sport e Salute

Presentazione dei programmi in corso da parte deII’Università di Palermo sul ruolo sociale dello sport e suII’integrita nello sport: progetti GReFORM e I-Protect.

3. Confronto sul Codice di Condotta dello Sport per la Citta di Palermo in corso di elaborazione ai fini del suo ruolo per rafforzare il ruolo sociale dello sport quale leva di sviluppo locale e la sua protezione da reati e frodi.

Com. Stam.