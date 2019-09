FIFA Beach Soccer World Cup Paraguay: sabato all’1.30 il sorteggio

L’evento in programma al CONMEBOL Convention Centre di Asuncion per conoscere gli avversari dell’Italia nel girone del Mondiale. Diretta streaming sul canale youtube di FIFATV

Roma, 13 settembre 2019 – Primo passo importante verso il Mondiale di Beach Soccer in programma nella capitale del Paraguay Asuncion dal 21 Novembre al 1 Dicembre 2019. Domani all’1.30 di notte (ora italiana, le 19.30 locali) al CONMEBOL Convention Centre della capitale paraguaiana sarà effettuato il sorteggio della decima edizione della FIFA Beach Soccer World Cup. L’evento sarà trasmesso in diretta su FIFA.com e sul canale youtube di FIFATV . Sedici nazionali partecipanti divise in quattro gironi composti da altrettante squadre, le prime due classificate di ogni raggruppamento si qualificano per i quarti di finale. Queste le partecipanti: Giappone, Oman e Emirati Arabi Uniti (AFC), Nigeria e Senegal (CAF), Messico e Usa (CONCACAF), Brasile e Uruguay (CONMEBOL), Tahiti (OFC), Bielorussia, Italia, Portogallo, Russia e Svizzera (UEFA) e Paraguay come paese organizzatore.

Italia – Gli Azzurri che hanno staccato il biglietto per il Mondiale lo scorso luglio a Mosca partecipano per l’8^ volta alla massima kermesse della disciplina, istituita nel 2005, dal 2009 in scena con cadenza biennale. L’Italia che ha organizzato il Mondiale di Ravenna nel 2011 solo due volte non è riuscita a qualificarsi: nella prima edizione del 2005 tenutasi a Rio de Janeiro e nel 2013 a Tahiti. La Nazionale è quarta nel ranking mondiale ma sarà inserita come prima della seconda fascia, quindi quinta nella lista delle sedici partecipanti, perché il Paraguay, pur essendo sesto, è testa di serie in qualità di paese ospitante.

Le urne – Le sedici nazionali sono raggruppate in quattro urne in base al ranking. Nel pot 1 troviamo: Paraguay, Brasile, Russia e Tahiti. Pot 2: Italia, Portogallo, Giappone e Senegal. Pot 3: Svizzera, Messico, Nigeria e Emirati Arabi Uniti. Pot 4: Oman, Usa, Uruguay e Bielorussia.

Regolamento del sorteggio – Il Paraguay come paese ospitante sarà collocato direttamente nella prima posizione del girone A. Stessa sorte per il Brasile, come campione in carica, inserito nel girone D. Due nazionali della stessa confederazione non possono essere raggruppate nello stesso girone ad eccezione delle europee che essendo cinque ne avranno al massimo due inserite nello stesso girone.

Calendario e orari – Dal 21 al 26 Novembre si giocano le 24 partite dei quattro gironi. L’A e il B scendono sulla sabbia giovedì 21, sabato 23 e lunedì 25, il C e D giocano venerdì 22, domenica 24 e martedì 26. Quattro le fasce d’orario in cui giocheranno le nazionali nella prima fase (ora italiana): alle 20.15, 21.50, 23.25 e 1.00. Le squadre dei gironi C e B giocheranno alle 20.15 e 23.25, quelle dell’A e D alle 21.50 e all’1.00. Il 27 novembre sarà il giorno di riposo prima dei quarti di finale che di disputeranno giovedì 28. Altro giorno di pausa e poi via alle semifinali (30 novembre) e alle finali (1 dicembre).

Com. Stam.

