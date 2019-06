Reddito di Cittadinanza; Interrogazione di Susinno

“Occorre chiarire a tutti che è inutile costituire associazioni, ogni procedura è prevista dalla legge dello stato

Palermo: Interrogazione del Consigliere Susinno tendente a conoscere la posizione dell’Amministrazione rispetto agli eventuali progetti da avviare per impiegare i beneficiari del reddito di cittadinanza al servizio delle tante necessità della città.

Susinno chiede all’amministrazione Orlando di fare un po’ come sta facendo il Comune di Torino: “Si stanno organizzando progetti per impiegare le persone che percepiscono ormai da sei mesi il reddito di cittadinanza per farli lavorare in progetti utili alla città”.

Nell’interrogazione Susinno precisa: “Il decreto 4 del 2019 convertito in legge stabilisce che i beneficiari del reddito di cittadinanza, per continuare a percepire il sostegno economico riconosciuto a titolo di reddito di cittadinanza, quindi, coloro che siglano il patto per il lavoro o per l’inclusione sociale, hanno il dovere di svolgere lavori di pubblica utilità, della durata da 8 a 16 ore a settimana, se non vogliono perdere il diritto al beneficio”, continua Susinno.

E fa riferimento a quelle “persone di buona volontà”, che sono intervenute in aree della prima circoscrizione insieme al Vice Presidente Antonio Nicolao, che percepiscono il reddito di cittadinanza è già hanno dimostrato la voglia di darsi da fare. Susinno quindi sollecita il Comune a non farsi trovare impreparato in attesa dei decreti attuativi del governo: “Il decreto prevede che i Comuni, entro 6 mesi dall’entrata in vigore della normativa sul reddito di cittadinanza, predispongano progetti utili alla collettività, a titolarità dei Comuni stessi, in ambito culturale, sociale, artistico, ambientale, formativo e di tutela dei beni comuni. Numerosi cittadini non vogliono ‘starsene a casa’ ma intendono sentirsi utili per la collettività contribuendo alla crescita del nostro territorio”

17 giugno 2019

