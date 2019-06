Short, Danze Obbligatorie e Style Dance protagoniste oggi a Ponte di legno

Un’altra splendida giornata di pattinaggio artistico è volta al termine in quel di Ponte di Legno. A caratterizzare la manifestazione, quest’oggi, sono stati gli Short delle Coppie Artistico, Cadetti e Jeunesse, le Danze Obbligatorie delle Coppie Danza, Cadetti e Jeunesse, e le Style Dance delle Coppie Danza, Junior e Senior. Quindi, nessuna medaglia assegnata ma tante tante emozioni.

A dare inizio alle competizioni di oggi sono state le Coppie Artistico Cadetti che si sono cimentate nello Short. Otto coppie, sedici giovani promesse, che hanno messo in scena performance interessanti tra le quali quella della coppia Campoli Jacopo/Zanni Margherita dell’ASD Imola Roller/ASD P. Orizon, momentaneamente in testa alla classifica, e quelle delle coppie Tommasi Lorenzo/Calabrese Anna Giulia dell’ASD San Domenico Savio Patt. Art. Leccese e Rossi Manuel/Filomena Noemi della P. Fino ASD/P. Pontedera – Bientinese ASD, che per ora occupano la seconda e la terza piazza del podio provvisorio. Nulla è deciso, però. Appuntamento a domani per il Libero di specialità che ci dirà quale coppia si aggiudicherà il titolo di categoria.

Alle 15,20, come da programma, ha avuto inizio lo Short delle Coppie Artistico Jeunesse. Le cinque coppie scese in pista hanno dato prova di gran talento e grandi abilità tecniche e hanno realizzato delle ottime performance. Alla fine dello Short la classifica provvisoria vede in testa la coppia Russo Jacopo/Saully Nicole dell’ASD P. Pontevecchio/ASD Magic Roller seguita dalle coppie Bozzini Alessandro/Piazzi Alice dell’ASD G.S. Lepis/ASD P. Pontevecchio e Pezzolla Alessandro/Gallesi Francesca dell’ASD G.S.R. San Giacomo, nell’ordine seconda e terza. Anche qui per conoscere chi si aggiudicherà il titolo di categoria e chi salirà sul podio bisognerà aspettare domani quando avrà luogo il Libero di specialità.

Dopo una mezz’ora di pausa si sono svolte le danze obbligatorie delle Coppie Danza Cadetti. Easy Paso e Tudor Waltz le prove che hanno dovuto sostenere le cinque coppie che prendono parte a questa gara. Dalle belle performance di queste coppie è uscita una classifica provvisoria che vede al momento in testa la coppia Corradini Andrea/Sasso Roberta dell’ASD U.S.Invicta Skate e al secondo e al terzo posto, nell’ordine, Arici Alessandro/Bonera Alice dell’ASD Roll Club Bettini/ASD Patt.Art.P. Concesio e Altieri Degrassi Gherardo/Miceli Beatrice dell’A.R. Fincantieri ASD.

Subito dopo è toccato alle Coppie Danza Jeunesse calpestare la pista del Palasport di Ponte di Legno e darsi battaglia a colpi di pattini e figure. Le quattro coppie partecipanti si sono, dunque, cimentate nelle loro danze obbligatorie, Kilian e Association Waltz, e al termine della tenzone la classifica provvisoria vede in testa Libanore Jacopo/De Luca Chiara dell’A.R. Fincantieri ASD, e a seguire Barletta Francesco/Contino Chiara dell’A.P. Dilettantistico Palocco, seconda, Gastaldi Vittorio/Siciliano Linda dell’ASD Bastia/Ass. Sport. D. Sturla Pattinaggio, terza, e Secondini Daniele/Bazzarri Maria dell’ASD Pattinaggio Artistico Spello/ASD Skating C. Ponte S. Giovanni, quarta.

Per entrambe le competizioni, però, i giochi non sono ancora fatti. Per sapere chi si aggiudicherà il titolo e chi salirà sul podio bisognerà attendere la Danza Libera in programma domani.

Ma è sul finire della giornata, intorno alle 18.15, che l’atmosfera si è surriscaldata. Infatti, questo è stato il momento che ha visto andare in scena le Style Dance delle Coppie Danza Juniores e Seniores.

Per ciò che concerne le Coppie Danza Juniores la Style Dance ha visto rispettati i pronostici della vigilia con la coppia Salvatore Samuele/Balzani Alice dell’Ass. Rot. Casteldariese Sport. D./ASD Forlì Roller che si pone in testa alla classifica provvisoria. Seconda e terza, al momento, la coppia formata da Allegranti Raoul/Artoni Caterina dell’ASD P. Orizon e la coppia composta da Abbagnato Giuseppe/Gobbo Vanessa dell’ASD Pattinaggio Fiumicello.

Infine, nella competizione Coppie Danza Seniores, come da pronostico, è stata lotta a due, tra le coppie Morandi Daniel/Anna Remondini e Bassi Andrea/Silvia Stibilj, per la prima posizione provvisoria della classifica. A conclusione della gara, a spuntarla è stata la coppia Morandi Daniel/Anna Remondini dell’ASD Rollclub Scuola Pattinaggio/ASD Forlì Roller che si aggiudica così la prima posizione provvisoria della classifica, seconda, quindi, la coppia Bassi Andrea/Stibilj Silvia della P.F. Progresso Fontana ASD/A.S. Dilettantistico Patt. Artistico Triestino. La terza posizione della classifica provvisoria è andata, infine, alla coppia Nuti Michele/Parma Emily dell’ASD P. Crespellano/P.Patt.L. Borghi Gonzaga ASD. Anche per conoscere l’esito di queste gare bisognerà attendere domani quando andrà di scena la Danza Libera di specialità.

Photo by Raniero Corbelletti