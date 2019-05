Nazionale Femminile Pordenone, Italia-Ucraina 66-69 (Romeo 14) Domani si replica a Ponzano Veneto (Treviso) alle ore 17.00

Primo impegno ufficiale per la Nazionale Femminile in preparazione all’EuroBasket Women 2019 (27 giugno-7 luglio), sconfitta a Pordenone dall’Ucraina col punteggio di 66-69. La miglior marcatrice Azzurra è stata Nicole Romeo con 14 punti, in doppia cifra anche Giorgia Sottana a quota 10.

Domani le Azzurre tornano in campo, sempre contro l’Ucraina, a Ponzano Veneto (Treviso), palla a due alle ore 17.00: ingresso 5 euro, gratis per gli Under 14.

Fuori Zandalasini, Penna, Francesca Dotto, Ercoli e Ress, l’Italia è partita in quintetto con Caterina Dotto, Sottana, De Pretto, Cinili e Andrè. Faccia giusta per le Azzurre alla palla a due e immediato 5-0 siglato da Andre e Cinili. L’Ucraina si è affidata immediatamente alla sua stella Iagupova e ha risposto con un parziale di 17-8, poi l’ingresso in campo di Romeo (11 a fine primo tempo) e Gorini (9 punti e 3 triple di fila) ha rivitalizzato le Azzurre, che hanno toccato il +9 in due occasioni. Sul 39-30, però, un paio di disattenzioni hanno permesso all’Ucraina di riavvicinarsi, sulla sirena del secondo quarto la tripla da 9 metri di Iagupova che ci ha mandato all’intervallo lungo sul -2 (40-42).

In avvio di terzo quarto Udodenko ha messo i liberi del +8 (40-48) e da quel momento l’Ucraina ha preso e mantenuto la doppia cifra di vantaggio, i 6 punti di Sottana e Crippa hanno riscaldato il PalaCrisafulli (54-61) a 5’ dalla fine ma è stata ancora una volta Iagupova, insieme a Udodenko, ad allungare (55-65).

Il consueto, straordinario cuore di questa squadra ci ha permesso di ricucire dal -10, il recupero di Nicolodi è valso il -2 a 40” dalla fine (66-68) ma dopo la tripla del sorpasso sbagliata da Romeo, Iagupova l’ha chiusa dalla lunetta perché la tripla di Sottana sulla sirena è stata respinta dal ferro.

All’EuroBasket Women l’Italia giocherà a Nis (Serbia) ed esordirà il 27 giugno con la Turchia. Il giorno dopo si torna in campo con l’Ungheria, il 30 c’è la Slovenia. Tutte le partite si giocheranno alle 18.30 e saranno trasmesse in diretta su SkySportHD.

Le prime dei 4 gruppi accedono ai Quarti di Finale, seconde e terze spareggiano. In quel caso l’Italia incrocia le squadre del girone D (Belgio, Bielorussia, Russia e Serbia). Le prime sei squadre dell’EuroBasket Women 2019 si qualificano per il torneo Pre-Olimpico che si terrà (2-10 febbraio 2020).

Italia-Ucraina 66-69 (19-22; 40-42; 47-54)

Italia: C. Dotto 4 (2/6, 0/2), Romeo 14 (2/3, 2/6), Gorini 9 (0/3, 3/4), Sottana 10 (2/14, 2/6), Spreafico ne, De Pretto 3, Crippa 9 (1/2, 1/1), Cubaj 5 (2/4), Nicolodi 3 (1/2), Cinili 7 (0/3, 2/4), Trucco ne, Andre 2 (1/2). All. Crespi

Ucraina: Festova ne, Kondus 8 (2/2, 0/3), Horobets 2 (1/2, 0/2), Uro-Nile, Yatskovets 2 (1/5), Udodenko 21 (7/13, 1/2), Piantak ne, Iagupova 20 (5/6, 1/5), Olkhovyk 6 (0/1, 2/3), Naunenko 7 (1/5, 1/2), Bilotserkivska 3 (1/1 da 3). All. Boskovic

Arbitri: Enrico Boscolo, Moreno Almerigogna, Nicholas Pellacani

EuroBasket Women 2019, il calendario delle Azzurre

27 giugno

Italia-Turchia (ore 18.30, diretta SkySportHD)

28 giugno

Italia-Ungheria (ore 18.30, diretta SkySportHD)

30 giugno

Italia-Slovenia (ore 18.30, diretta SkySportHD)

2 luglio Spareggio (Belgrado)

Fase finale (Belgrado)

4 luglio

Quarti di Finale

6 luglio

Semifinali

7 luglio

Finali

Girone A Gran Bretagna, Lettonia, Spagna, Ucraina

Girone B Francia, Montenegro, Repubblica Ceca, Svezia

Girone C ITALIA, Slovenia, Turchia, Ungheria

Girone D Belgio, Bielorussia, Russia, Serbia

Com. Stam.