KIWANIS I-DAY “Irreperibili e Minori Scomparsi – un fenomeno lontano dall’essere stato risolto”

Palermo 18 maggio – dalle ore 9,00 alle 13,00. Si discute il fenomeno dei minori scomparsi nella prestigiosa “sala Mattarella” presso l’Assemblea Regionale Siciliana

In Italia, il numero dei minori (principalmente stranieri) scomparsi continua ad essere altissimo, oltre 10 mila (dei quali oltre 7900 stranieri), solo nel 2018. In Europa, secondo i dati di Missing Children, citati anche in un documento della Commissione Europea, sarebbero quasi 250 mila i minori scomparsi nel 2018, uno ogni due minuti!

Diverse le cause di queste sparizioni: problemi familiari, maltrattamenti, bullismo e cyberbullismo, rapimenti. Ciò che li accomuna è che la maggior parte di loro assume la condizione di “IRREPERIBILI”, un eufemismo che, forse, aiuta a nascondere molte responsabilità.

Per cercare di porre un freno a tutto questo il Kiwanis International Distretto Italia-San Marino, insieme con ANCoS e Confartigianato Sicilia ha deciso di istituire l’I-Day, la giornata degli Irreperibili e dei Minori Scomparsi. Le iniziative prenderanno il via il 18 Maggio, in diverse città italiane. A Palermo, sede dell’evento principale, i lavori si terranno presso la Sala Mattarella del Palazzo dei Normanni, sede dell’Assemblea Regionale Siciliana, con inizio alle ore 9,00. Oltre al Governatore del Kiwanis Int. Distr. Italia S.Marino, Franco Gagliardini, è prevista la partecipazione del Presidente dell’Assemblea Regionale Siciliana , dei Garanti dell’Infanzia e dell’Adolescenza di diverse regioni, di rappresentanti di diverse Scuole, Associazioni ed Enti che hanno sposato l’iniziativa. Tra loro AILA Onlus, ANCI Sicilia, Comune di Palermo, Codacons, Confartigianato Sicilia, ANCoS, Emergenza24, Rotary Palermo Ovest, Lions, Inner Wheel Palermo Normanna, iSuD, Capitaneria di Porto Ausiliaria e molti altri. Diversi saranno gli esperti della materia ed i relatori, anche dagli USA e dalla Germania, che interverranno. L’incontro si svolgerà, infatti, in videoconferenza con diverse città italiane, e non solo, cui parteciperanno figure istituzionali e svariate scuole in collegamento internet da: Catania, Cosenza, Messina, Reggio Calabria, Trapani e Varese.

Nel corso dell’incontro verrà presentato un report, realizzato dal KIWANIS Int. Distr. Italia-S.Marino, nel quale, oltre ad un’analisi del fenomeno e delle sue cause in Italia e in vari paesi del mondo, saranno indicate alcune misure “attive” per prevenire il fenomeno, e “passive” per intervenire in caso di scomparsa di un minore. A coordinare il progetto, che si estende su scala nazionale, è il kiwaniano C.Alessandro Mauceri, mentre l’incontro di sabato 18 p.v. sarà moderato da Mauro Faso.