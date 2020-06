Tesseramento FMI Nuova Campagna Advertising

Cambia veste la Campagna Tesseramento FMI. Con la forte fiducia che si concluda un lungo e difficile periodo, legato all’emergenza Covid-19, nei giorni scorsi molti appassionati sono tornati in sella per percorrere le strade della propria regione. Diversi Moto Club e Tesserati FMI lo hanno fatto tenendo in considerazione le Linee Guida federali, rispettando quindi tutte le misure di sicurezza previste.

La nuova Campagna Advertising del Tesseramento FMI è dedicata proprio ai motociclisti che hanno ripreso ad andare in moto rispettando il prossimo, sia in strada che una volta messa la moto sul cavalletto. A rappresentare questa importante attitudine è il Presidente FMI Giovanni Copioli: sorriso sotto il casco quando è in moto, sorriso sotto la mascherina nel momento in cui vi scende.

Il concetto è rafforzato dallo stesso Presidente: “Per un motociclista le protezioni sono parte di sé, perché non c’è cosa che valga di più della propria vita. Il motociclista indossa il casco, copre il suo volto e continua a sorridere, perché quello è il momento in cui inizia a sentirsi libero. Non è una questione di punti di vista. La passione è ciò che sentiamo, non quello che vediamo”.

Una passione che Moto Club e Tesserati condividono grazie alla Campagna Tesseramento FMI, di cui tutti i dettagli sono disponibili cliccando qui

Com. Stam.