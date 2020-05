Il Presidente Copioli alla conferenza stampa di presentazione della campagna #Usaledueruote

Giovedì 7 maggio il Presidente della Federazione Motociclistica Italiana, Giovanni Copioli, ha preso parte in qualità di relatore alla conferenza stampa di presentazione della campagna #Usaledueruote. L’iniziativa, lanciata da Confindustria ANCMA ed EICMA, vuole proporre un messaggio per affrontare la mobilità della Fase 2 attraverso la sensibilizzazione all’utilizzo responsabile delle due ruote con le sue prerogative esclusive.

La conferenza è stata aperta dalle parole di Paolo Magri (Presidente di Confindustria ANCMA), e ha visto la partecipazione di Diego Sgorbati (Vice Presidente Confindustria ANCMA), Pier Francesco Caliari (Direttore Generale di Confindustria ANCMA), Giacomo Casartelli (Executive Director di EICMA) e Fabrizio Corsi (Consigliere di Amministrazione EICMA).

“Bici, scooter e moto – ha dichiarato Paolo Magri – assicurano un naturale distanziamento sociale, maggiore sostenibilità ambientale, maggiore velocità di percorrenza sui brevi e lunghi tragitti e facilità di parcheggio, ma anche una valida predisposizione all’intermodalità e minore impatto sul traffico urbano, che è messo a dura prova anche dal ridimensionamento del trasporto pubblico. La nostra non è solo un’iniziativa di tutela di un comparto gravemente colpito dal lockdown e per il quale continuiamo a chiedere al Governo forme urgenti di incentivi all’acquisto, ma è una comunicazione rivolta agli utenti possessori e, soprattutto, a quelli potenziali o semplicemente ai cittadini che devono solo togliere la polvere da una bici o una moto inutilizzata in garage”.

“Condivido quanto proposto da ANCMA – ha spiegato il Presidente FMI Giovanni Copioli – con cui abbiamo un’ottima intesa e collaborazione. Lo dimostra la lettera aperta congiunta, inviata al Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, al Ministro dei Trasporti, Paola De Micheli e al Ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora. Il nostro è un binomio molto importante ed è questo il momento di prendere iniziative comuni. Sottolineo inoltre che la FMI è in contatto da diverse settimane con le autorità politiche per evidenziare l’importanza del nostro comparto a livello nazionale. Basti pensare all’indotto generato dal Mototurismo, che rappresenta una vera e propria risorsa per il nostro Paese”. In un secondo intervento, rispondendo ad apposita domanda sulla mobilità, Copioli ha ricordato: “Nel 2019 a Roma abbiamo effettuato, con il Dipartimento di Educazione Stradale, un Mobility Test che ha evidenziato i vantaggi dell’utilizzo di moto e scooter in città. I risultati del progetto sono stati successivamente presentati al Comune di Roma. Concludo confermando la presenza della FMI a EICMA, che rappresenta un’occasione unica per incontrare appassionati, Moto Club e Tesserati”.

La campagna #Usaledueruote ha preso avvio sulle piattaforme digitali e social delle realtà promotrici con la presentazione del logo dedicato e la pubblicazione di un video emozionale condivisi sui singoli profili delle numerosissime imprese che hanno aderito. Nelle prossime settimane si svilupperà invece attraverso altri contenuti speciali e la declinazione di immagini coordinate multisoggetto contraddistinte dallo slogan “Mettiamoci in Sella”. L’intero “pacchetto” di strumenti di comunicazione della campagna #usaledueruote è stato inoltre reso disponibile gratuitamente a tutti gli attori della filiera allargata per altri utilizzi ad hoc e per ampliarne la visibilità sui media, sul web e attraverso i social.

