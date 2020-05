Finanziamenti dell’Istituto di Credito Sportivo per i Moto Club FMI iscritti al Registro CONI

In questo momento di difficoltà generale, si concretizza un prezioso aiuto per i nostri Club e associazioni sportive. Le istanze che lo stesso Presidente Copioli aveva sostenuto e auspicato sono adesso diventate realtà. Attraverso questo concreto aiuto i Moto Club della FMI possono avere una risorsa in più e guardare con maggiore fiducia al prossimo futuro. Un altro concreto risultato che la Federazione Motociclistica Italiana ottiene in un periodo di emergenza sanitaria ed economica.

Con il Decreto Legge 8 aprile 2020, n. 23 “Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali” (GU Serie Generale n.94 del 08-04-2020), il Governo ha creato e finanziato il Comparto Liquidità del Fondo di Garanzia e del Fondo Contributi Interessi in gestione all’Istituto per il Credito Sportivo (articolo 14 del summenzionato decreto), per consentire all’Istituto di Credito Sportivo stesso di erogare mutui – senza garanzie e a tasso 0 – destinati alla base del mondo sportivo, che in questo drammatico momento sta affrontando enormi difficoltà. I destinatari di tale misura sono, quindi, anche i Moto Club FMI.



A questo proposito si informa che la banca (il Credito Sportivo) ha attivato immediatamente tutte le procedure necessarie per offrire il servizio, collaborando con l’Ufficio per lo Sport della Presidenza del Consiglio, con il comune obiettivo di rendere accessibile l’opportunità ai soggetti interessati nel più breve tempo possibile.



L’Istituto pertanto, ha previsto in favore delle Associazioni Sportive Dilettantistiche e delle Società Sportive Dilettantistiche iscritte al registro CONI o alla Sezione parallela CIP da almeno un anno – ai sensi del decreto – la concessione di finanziamenti, destinati a far fronte alle esigenze di liquidità correlate all’emergenza COVID-19, con le seguenti caratteristiche:



• importo: da un minimo di 3.000 Euro a un massimo di 25.000 Euro, nella misura massima consentita del 25% del fatturato dell’ultimo bilancio o delle entrate dell’ultimo rendiconto (in entrambe i casi, almeno 2018), regolarmente approvati dalla società o dalla associazione;

• durata: 6 anni, dei quali 2 di preammortamento e 4 di ammortamento;

• pagamento prima rata: dopo i 2 anni di preammortamento;

• tasso d’interesse: totale abbattimento degli interessi per l’intera durata del finanziamento, da parte del Fondo Contributi Interessi – Comparto Liquidità;

• garanzia: 100 % del finanziamento da parte del Fondo di Garanzia – Comparto Liquidità.



Il prodotto, unitamente a tutte le specifiche e alla documentazione necessaria, sarà reso disponibile ai Moto Club FMI non appena concluso l’iter formale del Decreto Ministeriale, già sottoscritto dal Ministro Spadafora, che definisce i criteri di funzionamento del Fondo di Garanzia – Comparto Liquidità, ai sensi dell’art.14 del Decreto Liquidità.



Nei prossimi giorni quindi le Ssd e le Asd della Federazione Motociclistica Italiana potranno accedere alla richiesta di finanziamento direttamente dall’homepage del sito www.creditosportivo.it nella sezione dedicata alle misure di sostegno collegate all’emergenza epidemiologica Covid-19, compilando il modulo online.

Tra i documenti che dovranno allegare, è prevista una lettera di attestazione da parte della Federazione Sportiva Nazionale (in questo caso, la FMI) di riferimento che l’Ssd o Asd è affiliata da almeno 1 anno ed è in regola con i pagamenti degli impegni associativi.



Verrà comunque data ampia comunicazione in merito e, da giovedì prossimo, saranno a disposizione il numero verde 800 608 398 e la mail infoemergenzacovid19@creditosportivo.it appositamente dedicati all’iniziativa, per fornire le necessarie informazioni e gli adeguati supporti ai soggetti interessati.

