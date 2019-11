Disponibile la polizza assicurativa FMI per moto moderne

Dopo il grande successo della polizza assicurativa per moto d’epoca, la collaborazione tra FMI, Marsh e UnipolSai dà vita ad una nuova Convenzione per i motoveicoli, gli autoveicoli e le abitazioni di proprietà dei Tesserati FMI e dei loro familiari conviventi.

La Convenzione prevede una tariffa esclusiva sulla copertura RCA, predisposta sul prodotto assicurativo pluripremiato “KM&Servizi 2Ruote“, e vantaggi aggiuntivi sulle garanzie CVT. I Tesserati FMI, inoltre, hanno la possibilità di fruire di speciali tariffe agevolate anche per la copertura assicurativa delle autovetture di loro proprietà, grazie all’applicazione di “KM&Servizi”, un altro prodotto assicurativo, sempre ideato da UnipolSai, Per poter aderire alla Convenzione è sufficiente essere tesserati alla Federazione Motociclistica Italiana per l’anno in corso e recarsi presso una delle oltre 3.000 agenzie UnipolSai distribuite in tutto il territorio Italiano, mostrando la propria tessera.

· GARANZIA RCA VALIDA PER MOTOVEICOLI ED AUTOVEICOLI

Welcome Bonus del 6% sulla prima annualità di premio, per chi proviene da altre compagnie non facenti parte del gruppo UnipolSai. Tariffe ancor più vantaggiose in caso di installazione dello strumento Unibox.

· GARANZIE CVT VALIDE PER MOTOVEICOLI ED AUTOVEICOLI

Sconto del 30% sui premi di tariffa per incendio, furto e rapina, sconto del 25% per le garanzie accessorie e per le altre garanzie (infortuni del conducente e tutela legale).

In abbinamento ai vantaggi economici prestati per le assicurazioni RCA e CVT, UnipolSai mette a disposizione dei tesserati FMI un’ulteriore opportunità:

· UNIPOLSAI CASA & SERVIZI

Un sistema di sicurezza che garantisce l’assistenza in casa, attiva 24h, che i Tesserati FMI possono sottoscrivere con uno sconto del 15%.

Marco Araldi, A.D. di Marsh Italia: “Quando si è in sella a una moto, l’esperienza di guida non può prescindere da flessibilità e sicurezza. E sono proprio queste le caratteristiche della Copertura Moto Moderne che FMI ha studiato insieme a Marsh. Da oggi, i tesserati FMI potranno vivere le emozioni dei loro viaggi in tutta sicurezza, acquistando la copertura assicurativa più adatta alle loro esigenze. Siamo lieti che la partnership con FMI continui a crescere e siamo certi che la nuova convenzione riscuoterà lo stesso gradimento di quella creata lo scorso anno per le moto iscritte al Registro Storico FMI“.

Giovanni Copioli, Presidente FMI: “Dopo il grande consenso della polizza riservata alle moto iscritte al nostro Registro Storico FMI, abbiamo continuato un costruttivo dialogo di lavoro con Marsh per arrivare a questo significativo risultato. Una polizza conveniente per i nostri tesserati dedicata alle moto moderne! Un traguardo che sembrava impossibile, ma che grazie alla disponibilità e alla lungimiranza del broker Marsh e di UnipolSai, è stato finalmente raggiunto. Credo sia un ulteriore passo per un servizio senza precedenti per i nostri tesserati che potranno avere maggiori tutele per esprimere quotidianamente la nostra grande passione. Ringrazio l’AD di Marsh Italia, Marco Araldi, il Consiglio Federale, il Segretario Generale Rinaldelli e tutti quanti all’interno della FMI hanno lavorato per questo grande obiettivo che rappresenta un successo per tutti“.

Le informazioni relative alla polizza assicurativa FMI per moto moderne saranno disponibili da giovedì 7 a domenica 10 novembre a EICMA di Milano, presso lo stand FMI situato al Padiglione 9 Spazio E 52. Per tutti i dettagli è sufficiente visitare il sito www.federmoto.it.

Com. Stam.