Al via il progetto Safe Wheels “Corso di primo soccorso per il motociclista offroad”

Sabato 19 ottobre presso la sede del Comitato Regionale FMI Lombardia (Via Piranesi 46, Milano) si terrà il primo appuntamento del progetto Safe Wheels “Corso di primo soccorso per il motociclista offroad”. Per partecipare è sufficiente inviare una e-mail alla segreteria del Co.Re. (lombardia@federmoto.it) indicando i propri dati.

Organizzato dalla Commissione Sicurezza FMI e tenuto dal Dottor Carlo Rivellini, il progetto ha come obiettivo quello di mettere il motociclista in condizione di gestire al meglio una situazione di trauma, saper riconoscere una condizione critica, saper mobilizzare l’infortunato e prestare i primi soccorsi senza arrecargli ulteriori danni, saper collaborare con i compagni nella gestione e allertare in modo adeguato ed efficace i soccorsi.

Ogni appuntamento, della durata di 10 ore (clicca qui per il programma), prevede lezioni frontali (circa il 20% della durata del corso) e per il resto del tempo esercitazioni pratiche con istruttori qualificati (uno per sei allievi). Le esercitazioni pratiche consisteranno nella esecuzione delle tecniche di base (per esempio rimozione del casco, posizionamento del collare cervicale, prono-supinazione, posizione laterale di sicurezza) e nella gestione di scenari simulati da parte degli allievi assistiti e guidati dagli istruttori. Al termine del corso è previsto un test di gradimento, un test di valutazione scritto con domande a risposta multipla e un test pratico basato sulla gestione di uno scenario.

Il corso è rivolto ai motociclisti, Licenziati FMI, che praticano offroad (enduro, trial, Motorally, Adventouring etc…) preferibilmente che abbiano già seguito un corso di BLSD (Basic Life Support and Defibrillation, ovvero primo soccorso con l’impiego di defibrillatore semiautomatico).

Gli appuntamenti successivi avranno luogo secondo questo calendario, con sedi ancora da definire:

9 novembre: Organizzazione a cura del Co.Re. FMI Piemonte. Sede di svolgimento del corso: Moto Club Alfieri, via Croce Verde 8, Asti (piemonte@federmoto.it) – Scarica il modulo di iscrizione

23 novembre: Organizzazione a cura del Co.Re. FMI Veneto. Sede di svolgimento del corso: Coni Point di Mestre (VE) presso Co.Re. FMI, via del Gazzato 4 (veneto@federmoto.it) – Scarica il modulo di iscrizione

14 dicembre: Organizzazione a cura del Co.Re. FMI Emilia Romagna. Sede di svolgimento del corso: Coni Point di Reggio Emilia in via Adua 97 (emilia_romagna@federmoto.it) – Scarica il modulo di iscrizione

Per prendervi parte è necessario essere Licenziati FMI per l’anno in corso e inviare una mail alle segreterie dei rispettivi Comitati Regionali allegando il modulo di iscrizione.

Com. Stam.