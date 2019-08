Mattia Guadagnini dei Talenti Azzurri FMI è Campione europeo EMX125 2019

La conclusiva tappa dell’EMX125 European Championship ha riservato un nuovo trionfo per l’Italia del Motocross. Mattia Guadagnini, giovane pilota coinvolto nel progetto Talenti Azzurri FMI della Federazione Motociclistica Italiana, con i due terzi posti ottenuti ad Uddevalla si è laureato Campione europeo Motocross 125cc 2019.

In sella alla Husqvarna preparata dal Team Maddii Racing, Mattia Guadagnini nelle due manche in Svezia ha amministrato il vantaggio in campionato, centrando l’ennesimo traguardo di prestigio in una stagione 2019 memorabile. Laureatosi lo scorso mese di luglio Campione del Mondo Motocross Junior difendendo i colori dell’Italia e della Maglia Azzurra, Guadagnini ha completato l’opera con la vittoria nell’europeo 125cc in virtù di un bottino di 7 manche vinte su 14 e 13 punti di vantaggio sul suo più diretto inseguitore, il francese Tom Guyon.

Sempre nell’EMX125, nella top-10 finale di campionato figura un altro Talento Azzurro come Andrea Bonacorsi (10°). Presente a Uddevalla inveceFederico Tuani, il quale ha concluso al ventiquattresimo posto in Gara 1.

L’ultimo round dell’EMX250 European Championship ha invece insignito del terzo posto finale Alberto Forato. A lungo detentore della tabella rossa, il giovane pilota supportato dalla FMI ha concluso secondo l’evento di Uddevalla grazie ad una dominante vittoria conseguita in Gara 2. In campionato Forato si è classificato terzo a soli 11 punti dal Campione europeo 2019 Roan Van De Moosdijk ed a 5 lunghezze dal secondo, Stephen Rubini. Assente in Svezia, Giuseppe Tropepe ha concluso settimo nella generale, mentre a Uddevalla si è messo in mostra Andrea Adamo (17° posto in Gara 2 e dell’evento) con Gianluca Facchetti costretto alla resa dopo la prima manche complice un infortunio alla spalla.

Due sono stati i Talenti Azzurri FMI al via del Gran Premio di Svezia del Mondiale Motocross MX2. Nicholas Lapucci ha concluso ventunesimo con un ventiseiesimo ed un diciassettesimo posto nelle due gare mentre Morgan Lesiardo, reduce da due ottimi Gran Premi, ha portato a termine la trasferta di Uddevalla al ventinovesimo posto.

Thomas Traversini, Direttore Tecnico Motocross FMI: “Per l’Italia e per i Talenti Azzurri FMI quello di Uddevalla è stato un altro weekend da incorniciare. Mattia Guadagnini si è laureato Campione europeo 125cc, amministrando nelle due gare il vantaggio di 20 punti in campionato costruito nei precedenti round. Si è accontentato di due terzi posti per assicurarsi la vittoria dell’europeo al culmine di una stagione fantastica con 7 manche vinte su 14 disputate: nessuno come lui. Mattia quest’anno si è affermato come il “Re della 125” vincendo l’europeo ed il Mondiale Junior, una “doppietta” che attesta tutto il suo valore. Per quanto concerne la 250cc, Alberto Forato ha corso molto bene in Gara 2, dominando la contesa. Con 21 punti di svantaggio nella generale non aveva più nulla da perdere, così ha corso senza pressione e ha messo a segno una perentoria vittoria, classificandosi terzo in campionato. Presenti in Svezia altri Talenti Azzurri come Tuani in 125, Adamo e Facchetti in 250 oltre che Lesiardo e Lapucci nel Mondiale MX2, quest’ultimo in grado di conquistare qualche punto per la classifica. Con il weekend di Uddevalla per i Talenti Azzurri va in archivio una stagione tutto sommato positiva. A livello giovanile l’Italia è stata protagonista nei due campionati europei, lottando fino all’ultima manche per il titolo. Guadagnini ci è riuscito nella 125cc, mentre Forato ha concluso terzo nella 250cc. A questo proposito mi preme sottolineare che si tratta di un risultato di tutto rispetto, considerando che nell’EMX250 i primi 7 vanno tutti molto forte. Una tesi sincerata dai risultati ottenuti dai piloti che disputano qualche gara del Mondiale MX2, ritrovandosi subito nelle posizioni di vertice.”

Com. Stam.