Campionato Italiano Trial: Luca Petrella in trionfo a Paularo

Luca Petrella a Paularo pone fine alla serie di 37 vittorie consecutive di Matteo Grattarola nella top class TR1-Internazionale per un Round 4 ricco di colpi di scena.

Emozioni, sorprese, colpi di scena e confronti dall’elevato tasso tecnico. Questi sono stati gli elementi distintivi di una piovosa giornata di gara vissuta dal Campionato Italiano Trial a Paularo (UD). La serie tricolore, giunta nel fine settimana del 27-28 luglio al quarto dei sei eventi previsti dal calendario, ha proposto ai piedi delle Alpi Carniche un appuntamento ricco di contenuti, coadiuvato da una considerevole adesione in termini di partecipanti e da alcuni verdetti inaspettati. La regia organizzativa del Moto Club Carnico ha garantito la buona riuscita dell’evento con le 12 zone, ripetute in 2 giri, che hanno sincerato i successi nelle classi al via di Luca Petrella (TR1-Internazionale), Sergio Piardi (TR2), Michele Ruga (TR3), Cristian Bassi (TR3 125), Ivan Giovacchini (TR3 Open), Michael Vignaroli (TR4), Edoardo Verdari (E-Trial) e la riconferma di Alex Brancati nella graduatoria Femminile.

I VERDETTI DI PAULARO

La notizia di giornata è inevitabilmente rappresentata dal successo di Luca Petrella nella top class TR1-Internazionale. Con un superlativo secondo giro il giovane trialista lecchese, portacolori ufficiale Beta, ha posto fine alla sequenza di 37 vittorie consecutive nell’Italiano Trial di Matteo Grattarola, secondo confermandosi capo-classifica di campionato con i colori del Sembenini NILS Montesa RedMoto Trial Team. Nel confronto per il terzo gradino del podio Gianluca Tournour (Team SPEA GasGas Italia NILS) ha avuto ragione per 4 penalità rispetto a Pietro Petrangeli (Sherco) con il giovane Lorenzo Gandola (Vertigo) a completare nella top-5, a seguire nell’ordine Andrea Riva (Team TRRS Italia), Filippo Locca (Beta Team Locca), Giacomo Saleri (Beta) e Francesco Iolitta (TRRS).

La TR2 ha riproposto sul gradino più alto del podio il detentore della “tabella leader” Sergio Piardi (Beta) in grado di regolare Luca Corvi (Team SPEA GasGas Italia NILS) ed il poleman Stefano Bertolotti (Beta), a seguire il vice-Campione del Mondo Trial125 Carlo Alberto Rabino (Beta) e Manuel Copetti (Team TRRS Italia). Nella classe TR3 vittoria e leadership di campionato in un sol colpo per Michele Ruga su Scorpa con 3 penalità di vantaggio rispetto a Matteo Bosis, 8 a scapito dell’ormai ex capo-classifica Andrea Gabutti (Team TRRS Italia). Passando alla TR3 125 riservata ai giovani talenti da 14 a 21 anni di età, ritorno sul gradino più alto del podio di Cristian Bassi (Beta) con il podio completato da Valentino Feltrin (GasGas) e Dario Doglio (Team SPEA GasGas Italia NILS). Ivan Giovacchini (Beta) si è invece imposto agevolmente nellaTR3 Open davanti a Paolo Lazzaroni (TRRS) e Giovanni Pizzini (Beta), discorso similare nella TR4 con Michael Vignaroli (Beta) a precedere Roberto Prina (Beta) e Davide Nava (GasGas). La E-Trial, classe espressamente riservata alle moto elettriche, Edoardo Verdari ha messo a segno un’altra vittoria con la Electric Motion del Future Trial Team davanti ai compagni di squadra Gian Paolo Concina e Francesco Vignola.

Poker di successi nella graduatoria Femminile per la Campionessa italiana in carica Alex Brancati (Beta), uscita vittoriosa anche dal quarto appuntamento stagionale con Martina Gallieni (TRRS Italia), Emanuela Spadoni (GasGas) e Jasmine Rosina Conti (GasGas), con quest’ordine, a seguire.

Classifica di Gara Campionato Italiano Trial a Paularo

Classifica Dettagliata di Gara Campionato Italiano Trial a Paularo

Classifiche aggiornate di campionato

CAMPIONATO ITALIANO MINITRIAL

Insieme ai “grandi” dell’Italiano Trial, sempre a Paularo è andato in scena il quarto appuntamento stagionale del Campionato Italiano MiniTrial2019 con impegnati i giovanissimi di almeno 8 anni compiuti. Impreziosita da un buon numero di partecipanti, in azione un un percorso chiuso al traffico e reso ancor più facilitato per i neofiti della specialità, nelle classi in gara si sono registrate conferme e sorprese tra i “Campioni di domani”. Partendo dalla MiniTrial A, Giacomo Brunisso ha messo a segno la personale quarta affermazione consecutiva in quattro gare. Primo hurrà a firma Antonio Cicchino nella MiniTrial B, mentre Matteo Cella ha fatto sua la terza vittoria nella MiniTrial C. Con l’ennesima vittoria Alice Bergamo si è invece assicurata il trionfo stagionale nella MiniTrial D, da segnalare i successi nelle altre due graduatorie in gara di Lorenzo Zeccarelli (MiniTrial Open) e di Giulietta Treu (Femminile B).

Classifica di Gara Campionato Italiano MiniTrial a Paularo

Classifica Dettagliata di Gara Campionato Italiano MiniTrial a Paularo

Classifiche aggiornate di campionato

EVENTI A PAULARO

Una serie di eventi hanno caratterizzato la trasferta ai piedi delle Alpi Carniche del Campionato Italiano Trial. Promosso dal Comitato Regionale FMI Friuli Venezia Giulia, venerdì 26 luglio si è tenuto presso l’Auditorium dell’Istituto Scolastico Comprensivo di Paularo il Convegno“Motociclismo/Territorio: una regola chiara, che tuteli il diritto e il dovere. Può esistere una convivenza ed una condivisione del Territorio?” con la partecipazione di alcune personalità di spicco delle due ruote trialistiche. Secondo tradizione, la giornata del sabato ha visto la Premiazione delle Pole Position con il Trofeo Stegip e l’Action Cam Midland assegnati a Matteo Grattarola (TR1) e Stefano Bertolotti (TR2), seguita dalla cerimonia di introduzione nella “Hall of Fame” di Fabio Lenzi.

AZIENDE E PARTNER

Non è mancato nel fine settimana l’apporto di numerose aziende che hanno sposato la filosofia del Campionato Italiano Trial. Tra le case accreditate figurano Beta, RedMoto (con il Sembenini NILS Montesa RedMoto Trial Team), Sherco, TRRS (grazie ad AX Moto) e GasGas(rappresentata da FG Distribution). Tra i main partner, accanto a NILS, Michelin e Stegip, aziende insieme al Campionato Italiano Trial sin dalla stagione 2018, si sono unite 24MX e Midland, brand d’eccellenza attivamente impegnati nello sviluppo e crescita della specialità.

IL CAMPIONATO ITALIANO TRIAL IN TV

Come per tutti gli eventi del calendario, anche per il Round 4 vissuto a Paularo il Campionato Italiano Trial può annoverare un’esposizione TV e media senza precedenti per la specialità. Grazie all’accordo tra la FMI e AutomotoTV, l’emittente presente al canale 228 del bouquet Sky garantirà una sintesi di 24 minuti comprensiva degli highlights delle principali classi al via con il primo passaggio TV previsto per venerdì 2 agosto alle ore 20:30. Riconfermata nel palinsesto anche la seconda stagione di AFTER TRIAL, una trasmissione di 24 minuti di approfondimento con servizi ed ospiti in studio. Successivamente al primo passaggio su AutomotoTV, sono previste numerose repliche nei giorni successivi e su Sportivì, canale fruibile sul digitale terrestre in diverse regioni. L’Italiano Trial trova spazio anche su MotoClubTV(www.elevensports.it/motoclubtv), il canale televisivo online della Federazione Motociclistica Italiana ospitato all’interno di Eleven Sports, e suNonSoloMotoWebTV (www.nonsolomotowebtv.it) con due servizi da 18 minuti ciascuno. Sui social non manca la pagina Facebook(FB.com/TrialFMI) con la novità rappresentata dal profilo Instagram ufficiale (instagram.com/trialfmi).

PROSSIMO APPUNTAMENTO

Il Campionato Italiano Trial ritornerà in azione nel fine settimana del 14-15 settembre prossimi a Baceno (VB), teatro del quinto appuntamento stagionale.

