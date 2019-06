GAS Racing Team – ELF CIV 2019 – Round 3 Imola

Terzo round del CIV Campionato Italiano Velocità Supersport per il GAS Racing Team all’autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola. Alla conclusione delle due sessioni di qualifica, il pilota più veloce è stato Marco Bussolotti in 1,52.965 che ha quindi conquistato la pole position

GARA 1 La gara si è disputata sabato, nel caldo e soleggiato pomeriggio di Imola, sulla distanza di 12 giri. Gli alfieri del GAS Racing Team sono scesi in pista con determinazione e voglia di far bene.

Marco Bussolotti scattato non benissimo dalla pole position, si è ritrovato invischiato nel gruppo di teste, comunque in lotta per le prime posizioni fino a metà gara, quando non è riuscito a mantenere il ritmo dei primi, concludendo la sua gara in quinta posizione.

Mattia Casadei, partito dalla nona casella della griglia, si è accodato da subito al gruppo di testa, senza però riuscire a rimanerne in scia. Nella seconda parte di gara ha dovuto cedere un il passo, portando a casa un buon settimo posto. Il giovane Luca Bernardi un poco in difficoltà su questo tracciato, è partito dalla dodicesima casella della griglia, ma nel primo giro è scivolato. Ripartito dall’ultima posizione è risalito giro dopo giro sino a raggiungere il ventitreesimo posto finale

Gara : 1) Roccoli (Yamaha) – 2) Stirpe (MV Agusta) – 3) Gabellini (Yamaha) – 4) Manfredi (Yamaha) – 5) Bussolotti (Yamaha) – 6) Ottaviani (Yamaha) 7) Casadei (Yamaha) ……. 22) Arcangeli (Yamaha)

GARA 2

La seconda gara si è disputata nel tardo pomeriggio di domenica, con una doppia partenza a causa dell’esposizione della bandiera rossa al primo giro, per la caduta di alcuni piloti.

Sulle rive del Santerno, i piloti del GAS Racing team hanno dimostrato di voler lottare per le posizioni che contano. Mattia Casadei dalla nona posizione si è portato dopo pochi giri nel gruppo di testa. Purtroppo nelle ultime tornate non ha tenuto il passo dei primi, concludendo in quinta posizione. Il Poleman Marco Bussolotti ha sbagliato la seconda partenza e si è ritrovato invischiato nel gruppo degli inseguitori. Purtroppo senza il necessario grip al posteriore della sua moto, non ha potuto forzare il proprio ritmo ed ha concluso in settima posizione. Alle sue spalle un convincente Luca Bernardi, scattato dalla dodicesima posizione, che con un buon passo gara è riuscito a restare stabilmente nel gruppo degli inseguitori.

Gara 2: 1. Gabellini (Yamaha) – 2. Roccoli (Yamaha) – Manfredi (Yamaha)… – 5 Casadei (Yamaha) – 7. Bussolotti (Yamaha) – 8. Bernardi (Yamaha)…

Paolo Meluzzi – Team Manager: “Il week-end è iniziato sotto i migliori auspici con una ottima pole position. Purtroppo i risulti sono stati un poco al di sotto delle aspettative, anche se piazzare tre piloti nelle prime posizioni ci fa ben sperare per il prossimo round di Misano”

Stefano Morri – Direttore sportivo: “Week-end tutto sommato positivo. Il pacchetto è buono, i nostri piloti hanno il ritmo per stare con i primi e lo hanno dimostrato, concludendo tutti e tre nelle prime otto posizioni. Stiamo lavorando per recuperare quel decimo di secondo che ci permetterà di raggiungere il podio.”

Luca Bernardi: “Alla fine sono soddisfatto, ho lavorato bene e sto continuando a crescere. Questa pista è molto difficile da interpretare, soprattutto con le Supersport 600, ma in gara2 sono riuscito a tenere un buon ritmo. Grazie al mio team per l’aiuto che mi ha dato qui a Imola”.

Marco Bussolotti: “Diciamo che le sensazioni sono state positive e che mi sono trovato molto a mio agio con la moto. Stiamo cercando di migliorare e di risolvere qualche problema per quanto riguarda l’aderenza. Guardiamo fiduciosi al prossimo appuntamento con il CIV”

Mattia Casadei: “Questo week-end è andato abbastanza bene. In gara 1 non sono stato fortissimo, soprattutto perché ho insistito con una scelta tecnica che non si è rivelata azzeccata. In gara 2 mi sono rifatto, ma c’è ancora molto da lavorare. Sono comunque fiducioso perché siamo stiamo lavorando nella giusta direzione.”

