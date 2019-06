Talenti Azzurri FMI Motocross: Forato riconquista la tabella rossa dell’EMX250

La trasferta in Lettonia a Kegums ha riproposto i Talenti Azzurri FMI del Motocross ai vertici dell’EMX250 European Championship. Con un terzo ed un quarto posto nelle due gare, Alberto Forato si è infatti riappropriato della tabella rossa da capo-classifica dell’Europeo.

Portacolori del Team Maddii Racing, Alberto Forato ha concluso al secondo posto dell’evento preceduto dal solo Roan Van De Moosdijk, pareggiando a quota 201 i conti in campionato con il francese Stephen Rubini. Il maggior numero di vittorie proietta tuttavia il giovane Talento Azzurro al comando dell’Europeo 250cc con la possibilità, tra pochi giorni a Teutschenthal, di correre nuovamente con la tabella rossa.

Aspettando di tornare in azione nell’EMX125, Mattia Guadagnini ha preso parte alla trasferta di Kegums dell’EMX250 ben figurando con la sesta posizione finale frutto di un 14° ed un 2° posto nelle due manche. In evidenza anche Giuseppe Tropepe, 10° dell’evento con un 13° ed un 11° posto in gara, consolidando la quinta posizione in campionato.

Tra i Talenti Azzurri FMI presenti, Nicholas Lapucci ha concluso quattordicesimo (7° e 20°), ventunesimo Andrea Adamo (a punti in Gara 2 classificandosi 18°), trentaquattresimo Paolo Lugana (23° e 33°). Weekend sfortunato per Gianluca Facchetti e Matteo Puccinelli, classificatisi rispettivamente al trentacinquesimo e quarantesimo posto.

Thomas Traversini, Direttore Tecnico Motocross FMI: “Per diversi Talenti Azzurri è stato un buon weekend di gara. Alberto Forato ha ripreso la tabella rossa al culmine di due manche vissute in rimonta, in particolare la seconda dove si era ritrovato addirittura trentaquattresimo, riuscendo tuttavia a portare a termine la corsa al quarto posto. Con la seconda posizione dell’evento ha guadagnato qualche punto in classifica rispetto a Rubini: adesso sono appaiati al comando dell’Europeo, ma Alberto detiene la tabella rossa in virtù del maggior numero di vittorie. Ottimo il secondo posto in Gara 2 di Mattia Guadagnini, impegnato nella 250 esclusivamente per allenarsi in vista di Teutschenthal, confermandosi competitivo anche in questa categoria. Da segnalare le positive prestazioni di Giuseppe Tropepe e Nicholas Lapucci, così come di Andrea Adamo che ha concluso in zona punti nella seconda manche.”

I Talenti Azzurri FMI impegnati nell’Europeo Motocross EMX250 ed EMX125 ritorneranno in azione il prossimo fine settimana a Teutschenthal (Germania).

Com. Stam.