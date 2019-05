Il Mototour delle Nazioni FIM 2019 in Portogallo

Dal 5 all’8 settembre 2019, il Mototour delle Nazioni FIM, organizzato dal Moto Club do Porto, si svolgerà a Castelo de Vide, in Portogallo, un comune nel distretto portoghese di Portalegre che ha avuto origine nel 13° secolo lungo una cresta dove si trova il castello, in una zona che ora è chiamata “Canto da Aldeia” (angolo o bordo del villaggio).

È un complesso urbano unico e molto caratteristico con un alto valore architettonico, storico e culturale. Le attrazioni speciali sono la Igreja Matriz de Santa Maria da Devesa (dal XVIII al XIX secolo), situata nel centro del paese su Praça D. Pedro V e la Igreja de Nª Sra. da Alegria (17 ° secolo). Da ogni parte del villaggio è possibile vedere l’Ermida de Nossa Senhora da Penha (16 ° secolo), dove è possibile godere della vista migliore su Castelo de Vide e un fantastico tramonto sull’altopiano dell’Alentejo.

Il percorso del mototour porterà i mototuristi attraverso le campagne del cuore rurale del Portogallo, dai campi di grano agli oliveti, dalle montagne alle pianure e dai fiumi ai grandi laghi. I partecipanti copriranno gli itinerari scelti su una varietà di strade asfaltate in gruppi scortati, viaggiando ad una velocità “turistica” costante. La distanza totale percorsa nei tre giorni sarà di 650 km (poco più di 400 miglia).

Il Mototour delle Nazioni FIM 2019 a Castelo de Vide rappresenta, quindi, un’occasione unica per scoprire, in moto, la bellissima regione dell’Alentejo, con la sua versatilità di paesaggi nel sud-est del Portogallo. I partecipanti saranno divisi in gruppi di quaranta o cinquanta motociclette e accompagnati da una scorta di almeno 4 capitani di strada.

Il club ha realizzato un sito Web per l’evento; è sufficiente digitare “fim mototour 2019” o andare al sito di MC Porto e guardare sotto il logo MOTOTOUR. Per ulteriori informazioni e per iscriversi al FIM Rally 2019 è necessario compilare i moduli messi a disposizione dall’organizzatore sul sito web http://fim-mototour2019.com/ .

