La MotoGP su Motitalia Largo ai giovani

Nel weekend torna in pista la MotoGP, ripassiamo quanto accaduto su Motitalia. A Jerez infatti, pista simbolo della MotoGP e della scuola spagnola, il Mondiale ha iniziato la sua stagione europea, quella in cui non c’è pietà, in cui le motivazioni dei piloti sono al massimo e nel quale si vince e si perde davanti ad un pubblico che da decenni è abituato alle prodezze dei suoi campioni.

Alla vigilia la determinazione degli spagnoli a far bella figura nel GP di casa si poteva toccare con mano. Soprattutto in MotoGP dove il sogno di battere Marquez era in testa ai desideri di tutti. Peccato che Marc non abbia fatto il minimo sconto, dominando dal primo momento delle prove mostrando un passo superiore. Vittoria indiscutibile del pilota Honda che si riprende la testa del Mondiale, complice una gara non esaltante di Dovizioso, alle prese con un circuito che lui, ma anche la sua Ducati, non digeriscono da anni.

