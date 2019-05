L’Italia chiude al settimo posto il Race Off 1 dello Speedway delle Nazioni

La Maglia Azzurra Speedway è scesa in pista sabato a Landshut (Germania), per il Race Off 1 dello Speedway delle Nazioni. Nella competizione vinta dalla Svezia, che ha preceduto Polonia e Germania, qualificate per le fasi finali del torneo, l’Italia ha chiuso al settimo posto.

Di spessore la prova del capitano Nicolas Covatti, che ha collezionato nove punti totali, frutto di un successo nella manche contro l’Ucraina, due secondi e tre terzi posti. Più complicata la serata di Michele Castagna, che non è riuscito a trovare il giusto assetto delle proprie moto. Ha fatto il suo esordio assoluto con la nazionale italiana il diciottenne Michele Menani, chiamato come pilota Under 21, entrando in scena nell’ultima manche della gara quando l’Italia era opposta alla Svezia di un incontenibile Freddie Lindgren.

Armando Castagna, Direttore Tecnico Speedway FMI: “Covatti ha corso con grinta ed è stato bravo, mentre Michele ha avuto delle difficoltà; giustamente non ci si poteva aspettare di più da Menani. Non nascondo che avremmo voluto chiudere questo appuntamento con un risultato diverso”. Il Commissario Tecnico, Alessandro Dalla Valle, commenta così la serata iridata, con uno sguardo già proiettato alle prossime competizioni: “Qualche punto in più si poteva fare, ma il risultato di squadra è stato condizionato da alcune difficoltà. Ovviamente dobbiamo lavorare, ma ci sarà modo di riscattare questa esperienza”.

Classifica di gara

1-Svezia punti 25 (Lindgren 18, Ljung 6, Hjelmland 1); 2-Polonia 24 (Zmarzlik 15, Dudek 7, Smektala 2); 3-Germania 20 (Smolinski 11, Huckenbeck 8, Hartel 1); 4-Repubblica Ceca 19 (Milik 16, Krcmar 2, Kvech 1); 5-Slovenia 19 (Zagar 13, Ivacic 4, Skorja 2); 6-Ucraina 10 (Melnyczuk 8, Levishyn 2); 7-Italia (Covatti 9, Castagna 0, Menani 0).

