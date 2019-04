Positivi risultati per i Talenti Azzurri FMI del Trial nel Campionato Europeo

Tra Pietramurata e Monza, i giovani Talenti Azzurri FMI del Trial si sono messi in mostra nei primi due appuntamenti stagionali del Campionato Europeo (FIM Europe Trial European Championship).

Le due prove italiane che hanno aperto la stagione 2019 hanno proiettato ai vertici delle rispettive graduatorie di appartenenza i trialisti supportati dalla Federazione Motociclistica Italiana, ottenendo risultati di buon auspicio per il prosieguo del campionato.Reduce dal trionfo nella tappa d’apertura del Campionato Italiano Trial, Alex Brancati su Beta ha messo a segno una perentoria doppia-affermazione nella graduatoria femminile. La trialista tesserata con il Moto Club La Guardia ha vinto entrambe le gare di Pietramurata e Monza per quanto concerne la Women, ritrovandosi a punteggio pieno al comando della classifica.

In evidenza anche i giovanissimi impegnati nella Youth International. Giacomo Brunisso (Gruppo Sportivo delle Fiamme Oro) in sella alla propria GasGas ha conquistato la vittoria a Monza ed un quarto posto a Pietramurata, gare dove Dario Doglio (Team SPEA GasGas Italia NILS rappresentando il Moto Club Albenga) ha concluso in entrambe le circostanze in seconda posizione. Nella medesima categoria Simone Soulier(Beta, Moto Club A.M.C. Gentlemen’s Pinerolo) ha portato a termine le due prove italiane previste dal calendario continentale al settimo ed all’ottavo posto.

La Junior Cup ha invece proposto ai vertici Andrea Gabutti. Il giovanissimo alfiere del Team TRRS Italia e tesserato con il Moto Club Lazzate è salito sul secondo gradino del podio a Monza dopo il quinto posto di Pietramurata, mentre Valentino Feltrin (21° e 19°) ha fatto esperienza dopo due ottavi posti ottenuti nella Youth Championship con la propria GasGas e da rappresentante del Gruppo Sportivo delle Fiamme Oro.

La top class Championship ha riservato un doppio-piazzamento nella top-10 per Lorenzo Gandola. Con la sua Vertigo, il trialista delle Fiamme Oro ha conquistato un nono ed un decimo posto rispettivamente a Pietramurata e Monza, con Carlo Alberto Rabino (Beta Rabino Sport – Moto Club A.M.C. Gentlemen’s Pinerolo) tredicesimo e sedicesimo in queste sue prime due partecipazioni alla classe regina dell’Europeo Trial.

Fabio Lenzi, Direttore Tecnico Trial FMI: “Il bilancio di queste prime due gare è sicuramente positivo. Con i Talenti Azzurri siamo saliti sul podio in tutte le categorie, eccezion fatta per la Championship. Alex Brancati ha vinto entrambe le gare della Femminile, mentre i nostri Doglio e Brunisso si sono affermati nella Youth International: Dario ha concluso due volte secondo con Giacomo vincitore a Monza. Sempre in questa graduatoria, a sua volta Soulier è stato autore di due buone prestazioni. Per quanto concerne la Championship, Gandola ha disputato due gare oneste portate a termine nella top-10, mentre Rabino ha vissuto una buona giornata a Pietramurata, scontando a Monza qualche difficoltà in più nel corso del primo giro. Per completare il novero dei Talenti Azzurri, Gabutti ha ben figurato a Monza con il secondo posto della Junior Cup, a sua volta Feltrin si è riscattato in questa graduatoria nella seconda tappa dopo qualche difficoltà vissute a Pietramurata. Da segnalare che Valentino ha corso anche nella Junior Cup per fare esperienza, favorito dal regolamento che permette ai quindicenni di correre anche la domenica seppur con moto 125. Inoltre, nella breve sosta tra le due tappe dell’europeo, i Talenti Azzurri sono stati impegnati in un collegiale di 3 giorni a Pietramurata. Grazie alla disponibilità dell’impianto, sono state riprovate le medesime zone di gara subito dopo la disputa dell’evento. Un’esperienza formativa, servita loro per capire gli errori compiuti in gara, con la bontà del lavoro confermata dai risultati in crescendo espressi pochi giorni più tardi a Monza.”

Il Campionato Europeo Trial ritornerà in azione il 10-11 agosto prossimi ad Ancelle (Francia).

Gruppo-Talenti-Azzurri-FMI-insieme-al-Presidente-FMI-Giovanni-Copioli-Vittorio-Angela-Vice-Presidente-FMI-Francesco-Lunardini-Coordinatore-Comitato-Trial-FMI-e-Fabio-Lenzi-Direttore-Tecnico-Trial-FMI