Cinque vittorie per i Talenti Azzurri FMI nell’ELF CIV al Mugello

Il Round 3-4 dell’ELF CIV 2019 ha riaffermato il potenziale tecnico-agonistico dei giovani Talenti Azzurri FMI della Velocità.

Al Mugello Circuit, tra le classi Moto3, PreMoto3 e Supersport 300, i piloti supportati dalla Federazione Motociclistica Italiana hanno ottenuto risultati di prestigio, confermandosi ai vertici del Campionato Italiano Velocità.

Partendo dall’ELF CIV Moto3, Kevin Zannoni (RGR TM Factory Racing Team) ha conservato la “tabella tricolore” in virtù della vittoria in Gara 1 e del secondo posto nella corsa disputatasi domenica sotto la pioggia battente. In Gara 2 è tornato inoltre sul gradino più alto del podio Nicholas Spinelli (Oscar Performance Honda), 2° e 1° al Mugello, con la top-3 che ha premiato altri due Talenti Azzurri FMI: sabato il debuttante Alberto Surra (Team Minimoto Mahindra), domenica Nicola Fabio Carraro (RGR TM Factory Racing Team), in entrambe le circostanze classificatisi al terzo posto.

Buon bottino di punti anche per Raffaele Fusco (KTM dell’Angel Nieto Team – MTR), classificatosi 7° e 12° nelle due gare in programma. Fuori gioco domenica in un’effettiva corsa ad eliminazione, hanno ottenuto piazzamenti di rilievo in Gara 1 gli altri piloti coinvolti nel progetto Talenti Azzurri FMI. Elia Bartolini (Sky Junior Team VR46 #RMU) ha concluso 6°, Matteo Boncinelli (RMU Racing) 10° a precedere Omar Bonoli (11° con la sperimentale BeOn 450 “trasparente” ai fini-campionato) con Alessandro Morosi (Junior Team Total Gresini) 13°, Gabriele Mastroluca(Kuja Racing) 16° e Mattia Rato (RMU Racing) 17°. Da segnalare l’eccezionale ritorno in pista di Lorenzo Bartalesi: trascorse tre settimane dall’infortunio rimediato a Misano, il pilota dello Sky Junior Team VR46 #RMU ha concluso 12° in Gara 1, lottando per il podio fino ad una scivolata registratasi nel corso della seconda corsa in programma

I successi-continui dei Talenti Azzurri FMI sono proseguiti nell’ELF CIV PreMoto3. Reduce dalla doppietta di Misano, Luca Lunetta (AC Racing Team) si è ripetuto anche al Mugello conquistando complessivamente 4 vittorie nelle 4 gare finora disputate, il tutto all’esordio nella categoria. Doppio-podio anche per Filippo Bianchi (POS Corse), due volte 3° al Mugello, mentre ha concluso 9° e 5° Filippo Farioli (Pasini Racing Team),Cristian Basso (Team Runner Bike – 2Wheels PoliTO) si è invece prodotto in una Gara 1 conclusa nella top-10 con Andrea Natali (RMU Racing) che ha portato a termine le due gare in 12° e 15° posizione.

L’ELF CIV Supersport 300 ha riservato in Gara 1 il ritorno alla vittoria di Thomas Brianti (Prodina Ircos Kawasaki). Protagonista della serie tricolore anche Matteo Bertè (ProGP Yamaha): 6° e 13° nelle due gare ed autore sabato della pole position a precedere proprio Brianti per l’1-2 targato Talenti Azzurri FMI.

Roberto Sassone, Direttore Tecnico Velocità FMI: “Siamo molto soddisfatti, non soltanto per la crescita tecnico-sportiva evidenziata dai Talenti Azzurri, ma anche e soprattutto per un aspetto. Con il lavoro compiuto nel corso dell’inverno e messo in pratica nei vari weekend di gara, i ragazzi stanno diventando sempre più concreti in termini di risultati. Lo testimonia il bottino di podi e vittorie conseguito al Mugello, così come le performance espresse nelle prove dove, di fatto, in tutte le categorie i nostri piloti hanno praticamente conquistato le pole position e monopolizzato le prime file dello schieramento. I Talenti Azzurri si stanno dimostrando sempre più maturi, per il loro modo di interpretare le prove, per il loro approccio alle gare e per l’attenzione riposta nei numerosi briefing da noi organizzati. Non possiamo che essere soddisfatti. Confidiamo inoltre che questo grande impegno nell’ELF CIV sia per molti di loro un trampolino di lancio per ben figurare a livello internazionale, come nel caso di Zannoni e Carraro nel Mondiale Junior Moto3 e per Bonoli, già protagonista del Mondiale Supersport 300.”

L’ELF CIV tornerà in azione nel fine settimana del 28-30 giugno prossimi all’Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari di Imola.

Com. Stam.

Nicholas Spinelli vince Gara 2 dell’ELF CIV Moto3 al Mugello