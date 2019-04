Primo appuntamento dell’anno per la Maglia Azzurra FMI Ecco il Trial delle Nazioni Indoor

Presso la Società Canottieri di Lecco si è tenuta ieri la conferenza stampa della Maglia Azzurra FMI Trial in vista del Trofeo delle Nazioni Indoor che andrà in scena sabato 13 aprile a Vendeé, in Francia.

Erano presenti l’Assessore allo Sport del Comune di Lecco, Roberto Negriello, il Vice Presidente FMI, Vittorio Angela, il Presidente del Comitato Regionale FMI Lombardia, Ivan Bidorini, il Direttore Tecnico FMI Fabio Lenzi, i piloti Matteo Grattarola eLuca Petrella e l’Assistente Angelo Colombo. Grattarola, Petrella e Colombo – provenienti da Lecco e provincia – rappresenteranno l’Italia e si confronteranno con Spagna, Francia, Gran Bretagna e Norvegia.

Capitano della squadra sarà Matteo Grattarola (Montesa), alla sua quinta presenza al Nazioni Indoor, mentre Luca Petrella (Beta) gareggerà per la terza volta in qualità di pilota Under 25, come vuole il regolamento. Prima partecipazione alla competizione, invece, per Angelo Colombo.

“Sono convinto che potremo disputare un’ottima competizione a Vendée – ha sottolineato il Direttore Tecnico FMI, Fabio Lenzi – perché i nostri piloti hanno una importante esperienza a livello internazionale, acquisita anche durante gli scorsi Trofei delle Nazioni Indoor. Sono molto affiatati e oltre alla loro indiscussa bravura, sabato ci vorrà anche un pizzico di fortuna per raggiungere il nostro obiettivo di salire sul podio. La favorita sarà certamente la Spagna, ma credo che le altre nazionali siano allo stesso livello tra loro”.

“Sono il primo a credere in un risultato positivo – ha spiegato Grattarola, Campione del Mondo Trial 2 -. Per ottenerlo dovremo trovare subito la giusta concentrazione per non commettere errori. Inoltre Luca ha una buona esperienza individuale nel Campionato del Mondo Indoor ed entrambi daremo il massimo”. Molta grinta anche nelle parole di Petrella: “Siamo davvero carichi e partiamo alla pari con i nostri avversari. Quindi sarà fondamentale affrontare al meglio, fin da subito, le difficoltà del percorso”.

Nelle ore precedenti la conferenza stampa, la squadra si è allenata nella vicina Valmadrera per continuare la preparazione in vista del Nazioni Indoor. L’allenamento, seguito da Fabio Lenzi, ha visto Grattarola e Petrella affrontare diversi ostacoli per affinare l’intesa, già ottima, con Colombo.

Nella foto in alto (foto Menegazzo), da sinistra: Grattarola, Colombo, Lenzi, Petrella

