Going for Gold: IP and Sports presso l’Academy della Alma Laboris Business School

n occasione della XIX Giornata Mondiale delle Proprietà Intellettuale, a Roma, presso l’Academy della Alma Laboris Business School, ubicata in Piazza delle Cinque Scole, nel cuore dello storico Quartiere Ebraico, all’ultimo piano del Palazzo Cenci Bolognetti (risalente al 1700 circa) ove la superba veduta della Città Eterna fa da sfondo alle Attività Formative, mescolando tradizione e attrezzature all’avanguardia, Alma Laboris dedica un ciclo di Tavola Rotonda al tema “Going for Gold: IP and Sports”.

L’evento, sviluppato in collaborazione con CLAvis – Studio Professionale di consulenza e assistenza nel settore legale e commerciale – è accreditato presso The World Intellectual Property Organization (WIPO) si articola su due date: martedì 16 aprile e venerdì 26 aprile 2019.

Il ciclo di Tavola Rotonda in materia di Proprietà Intellettuale, per il quale è stato richiesto il patrocinio alla Presidenza del Consiglio dei Ministri della Repubblica Italiana, ha già ottenuto il patrocinio dalla Federazione Motociclistica Italiana e dall’Associazione Europea Protezione dati Personali e oltre, a costituire una immancabile occasione di confronto con esperti legali e consulenti della IP e del mondo dello sport, consentirà a tutti i partecipanti di promuovere la propria idea o progetto legati a IP e sport.

Alma Laboris Business School, infatti, ha indetto una call for project sul tema “Going for Gold: IP and Sports”.

Alma Laboris Business School rivolge la Call for project a giovani studiosi, esperti professionisti, creativi e, più in generale, appassionati dello sport che sappiano cogliere l’obiettivo di approfondire il tema deciso da WIPO quale titolo della XIX Giornata Mondiale per la Proprietà Intellettuale: “Going for Gold: IP and Sports”.

I candidati potranno, quindi, sviluppare il proprio project evidenziando il ruolo della IP nel contesto dello sport, più in particolare rivolgendo l’attenzione verso i recenti sviluppi nel contesto dell’attività sportiva e di impresa dello sport.

I giovani studiosi, i professionisti esperti, i creativi e ogni appassionato al mondo dello sport potranno inviare all’indirizzo didattica@almalaboris.com, entro il 22 aprile 2019, il proprio contributo sul tema indicato, corredato da un abstract in italiano (e, facoltativamente, in inglese) quest’ultimo della lunghezza non superiore alle 1.500 parole, nonché da un curriculum vitae.

Il Comitato scientifico valuterà gli elaborati, selezionando i contributi destinati alla pubblicazione editoriale che Alma Laboris allega al materiale didattico inerente ai Master di Alta Formazione. L’esito della valutazione dei project inviati sarà comunicato a mezzo e-mail e/o telefono, entro e non oltre il 25 aprile 2019.

Guida alla realizzazione del Project:

• tema: la call riguarda contributi di analisi di tipo giuridico, economico, sociale, scientifico e/o tecnico relativi al tema della XIX Giornata Mondiale per la Proprietà Intellettuale deciso da WIPO: “Going for Gold: IP and Sports”.

• termine per invio del project: 22.04.2019;

• lingua del project: italiano; il project dovrà avere un abstract e, facoltativamente, un secondo abstract in inglese, di non meno di 500 e non più di 1.500 parole;

• destinazione: i project devono essere interamente originali e destinati esclusivamente ad Alma Laboris Business School, all’indirizzo mail: didattica@almalaboris.com;

• Formato del project: il project potrà essere sviluppato in uno dei seguenti formati, testo redazionale (testo scritto di almeno 5.000 caratteri); grafico (disegno tecnico o artistico); prodotto audiovisivo (cortometraggio, reportage, documentario o intervista) opera artistica (scultura, brano musicale o altro).

Per informazioni su Alma Laboris Business School visita il suo sito www.almalaboris.com

Tutte le comunicazioni devono essere indirizzate a didattica@almalaboris.com

Il programma

La locandina

