Calcio: Ciao Lello! Scompare a soli 18 anni una promessa del calcio italiano

Roma, 30 dicembre 2019 – Lello non ce l’ha fatta. Si è spento a soli 18 anni Raffaele Santagata, giovane promessa del calcio, stroncato da un brutto male.

Originario di Melito di Napoli, in forza alla Sangiustese per due stagioni e ora al Casarano, sempre in Serie D. Difensore classe 2001, tra i migliori under della categoria, era attenzionato da numerosi club professionistici. Il suo talento gli era valso diverse convocazioni nelle Rappresentative nazionali della LND, vincendo anche il torneo internazionale Roma Caput Mundi. “È un giorno terribile per tutto il calcio italiano e per la Lega Dilettanti – ha commentato il presidente LND Cosimo Sibilia – Raffaele ci ha lasciati a soli 18 anni, ma giocherà per sempre con noi”. Solare e positivo in ogni circostanza, Lello ha lasciato attoniti e addolorati sia gli amici del rione dove era cresciuto ma anche tutti gli ex dirigenti e compagni di squadra con i quali aveva condiviso tante partite ma soprattutto la passione per il calcio. Ciao Lello!

