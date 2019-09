Marco Moscati è un calciatore del Trapani. Arriva dal Perugia con la formula del prestito.

Centrocampista, nato a Livorno l’1 Novembre del 1992, esordisce in Serie B nella sua città nella stagione 2010/11. Dal 2011/12 al 2013/14 veste la maglia del Perugia con cui totalizza 92 presenze e 13 reti tra C1 e C2.

Il doppio salto dalla C alla A avviene nel 2014/15 al ritorno al Livorno, dove sarà anche nella stagione successiva in B (32 gettoni e 2 gol). La sua carriera prosegue sempre in cadetteria: nel 2016/17 gioca con la Virtus Entella, con cui va a segno una sola volta in 38 partite giocate. L’anno seguente, al Novara, stabilisce il record sia in termini di apparizioni che di marcature: 39 e 6. La scorsa stagione è nuovamente a Perugia.

Queste le prime parole di Marco Moscati da calciatore granata:

“Il mio obiettivo personale è quello di dare il meglio possibile per contribuire con la squadra a raggiungere gli obiettivi stagionali. Con il Trapani ci siamo scelti. Io a Perugia mi sono ritrovato in una situazione un po’ paradossale e, quando ho avuto l’opportunità del Trapani, non ho esitato a fare questa scelta: è una situazione nuova per me, non ho mai giocato al Sud, sono curioso di confrontarmi con questa realtà. Non vedo l’ora di giocare davanti al nostro pubblico, che sicuramente saprà darci una grossa spinta, anche grazie all’entusiasmo per la promozione raggiunta. Ho giocato qualche volta a Trapani e mi ricordo bene quanto fosse tosto battere i calci d’angolo vicino alla tifoseria…

Le mie caratteristiche? Sono un centrocampista dinamico, con un buon tiro e una buona corsa. Poi sono gli altri a dovermi giudicare ed io devo essere bravo a dimostrare quello che so fare”.

