Luigi Scaglia è un calciatore del Trapani

Trapani, 23 Agosto 2019 – Perfezionato oggi pomeriggio l’ingaggio del calciatore Luigi Scaglia, che arriva al Trapani a titolo definitivo dal Parma. Il neo calciatore granata indosserà la maglia numero 21.

Nato a Chiari, 33 anni il prossimo 23 novembre, Luigi Scaglia inizia la sua carriera al Lumezzane nel 2006 in C1 collezionando 9 presenze. Nel 2006/07 in C2 con la stessa maglia va a segno per sei volte su 28 partite; l’anno successivo (2007/08) la prima esperienza in B e col Brescia, prima del nuovo ritorno alla Lumezzane nel biennio 2008/09 e 2009/10 condita da 48 partite e 8 reti. Nel febbraio del 2010 il passaggio al Torino in cadetteria dove rimarrà appena un anno prima dell’approdo alla Cremonese in C (12 gettoni e 4 gol). 134 e 11 rispettivamente le partite e i gol con il Brescia dalla stagione 2011/12 al 2014/15. Dal 2015/2016 fino al gennaio del 2017 Scaglia gioca a Latina (sempre in B) per passare al Parma ed ottenere la promozione in Serie B con i ducali. Dal gennaio del 2018 una nuova esperienza al Foggia prima di tornare in C con il Catania. Nella passata stagione si divide tra la società etnea e la Carrarese.

