Euro Beach Soccer League: ok Italia, 5-4 alla Germania

A Catania gli Azzurri compiono un passo importante verso la qualificazione alle Superfinal. Domani alle 18.00 la seconda gara con la Francia, se l’Italia vince entra ufficialmente tra le prime otto d’Europa

Catania, 16 agosto 2019 – Testa fredda e cuore caldo dell’Italia nella prima partita del girone della tappa di Catania dell’Euro Beach Soccer League. Gli azzurri hanno battuto la Germania per 5-4 rendendo facile ciò che facile certo non era. Il risultato poteva essere più largo ma i legni e il portiere teutonico hanno scongiurato un passivo più pesante. Grazie a una progressione lenta ma inesorabile l’Italia ha aumentato l’intensità con il passare dei minuti non riuscendo però a scrollarsi di dosso una Germania spigolosa. Da sottolineare l’assist di Corosiniti per l’inserimento perfetto di Ramacciotti in occasione del primo gol azzurro, la rovesciata di Marinai in apertura di ripresa, la fiondata e la rovesciata di Gabriele Gori che ha risposto subito al pareggio tedesco nel secondo tempo. Nell’ultima frazione rovesciate a ripetizione degli Azzurri e altri pali centrati. Per uno scherzo del destino i gol tedeschi sono stato segnati da Biermann e Weirauch entrambi cresciuti nel campionato italiano con Pisa e Brescia. Stesso discorso per il ct Matteo Marrucci ex beacher azzurro ed ora alla guida di una Germania che sta beneficiando di ciò che Marrucci ha imparato sulla sabbia italiana. Ora sono 256 i gol di Gabriele Gori in sole 148 partite in azzurro, 252 firme per Palmacci e novantesimo centro per Marinai.

Bello il colpo d’occhio dell’Arena sul litorale Plaja di Catania gremita da almeno 500 spettatori. La Germania continua a sbattere contro il muro azzurro, ha vinto solo una delle dieci sfide con l’Italia che vince dal 2014.

L’Italia ha dominato in lungo e largo dettando i tempi del gioco, i tedeschi si sono difesi con un agonismo esasperato ma non è bastato. L’Italia si dimostra ancora una volta micidiale ai blocchi di partenza, gli azzurri nel 2019 hanno sempre vinto le gare di inaugurazione di ogni torneo tranne un ko ai rigori. Moderatamente soddisfatto il ct Emiliano Del Duca: “Questa gara dimostra che nessuna sfida è facile, con la Germania poi non è mai una gara banale. Siamo in un momento particolare, i ragazzi hanno appena terminato le finali ed hanno più di quaranta partite sulle gambe. Nonostante tutto ciò abbiamo conquistato una vittoria preziosa e sono certo che cresceremo durante la tappa”. Pragmatico anche il bomber Gabriele Gori:” La prima partita dopo un finale di campionato stressante non è facile da interpretare ma ci siamo riusciti, abbiamo vinto con una nazionale tosta. Possiamo solo far meglio”.

Domani sempre alle ore 18.00 in diretta su beachsoccer.com/live l’Italia affronterà la Francia che ha perso la prima partita con la Bielorussia, in caso di successo gli azzurri sono matematicamente qualificati alle Superfinal ma è importante conquistare più punti possibili per garantirsi un girone migliore nella tappa finale degli Europei. L’Italia non perde con i transalpini dal 2009, cinque successi di fila in altrettante sfide, 15 in tutto contro le dieci vittorie della Francia. Questo è il 26^ incontro tra le due nazionali.

GERMANIA – ITALIA 4-5 (1-2; 2-3; 1-0)

Germania: Volkl, Kniller, Nowak, Biermann, Weirauch (Cap.), Metzler, Korner, Ebener, Martinez, Hoeveler. All: Matteo Marrucci

Italia: Del Mestre, Carpita, Corosiniti (Cap.), Chiavaro, Ramacciotti, Josep Jr, Marinai, Palmacci, Gori, Zurlo. All: Emiliano Del Duca

Arbitri: Ingilab Mammadov (Aze), Ozcan Sultanoglu (Tur), Dario Minder (Svi), Jurijs Ivusins (Lit).

Reti: 4’pt Korner (G), 6’pt Ramacciotti (I), 12’pt Palmacci (I); 1’st Marinai (I), 6’st Weirauch (G), 8’st Biermann (G), 8’st Gori (I), 9’st Gori (I); 9’tt Biermann (G)

Ammoniti: Zurlo, Marinai (I), Biermann (G)

RISULTATI

Divisione A

1^ giornata – Venerdì 18 agosto

Bielorussia-Francia 4-1

Germania-Italia 4-5

Classifica: Bielorussia e Italia 3 punti; Germania e Francia 0

PROGRAMMA GARE

2^ giornata – Sabato 19 agosto

Bielorussia-Germania (ore 16.45)

Italia-Francia (ore 18.00)

3^ giornata – Domenica 20 agosto

Francia-Germania (ore 16.45)

Italia-Bielorussia (ore 18.00)

