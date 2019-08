Beach Soccer – Serie Aon: Viareggio-Happy Car Samb, sfida per il tricolore

I toscani soffrono ma battono il Terracina per 4-3. I rossoblù superano il Catanzaro per 7-4. La super-sfida domani alle 18.00

Catania, 10 agosto 2019 – Il Beach Soccer, la faccia più bella del calcio, è uno sport dove è ancora possibile sorridere, applaudire e divertirsi. Questi sono i messaggi che hanno lanciato le semifinali della Serie Aon giocate nella Beach Arena di Catania adagiata sulla spiaggia n. 1 del litorale Playa. L’unico campionato ufficiale di beach soccer, quello targato Figc-Lega Nazionale Dilettanti, toccherà il suo zenit con la finalissima tra Viareggio e Happy Car Sambenedettese che hanno superato in semifinale rispettivamente Terracina e Ecosistem Catanzaro per 4-3 e 7-4. Lo Scudetto si assegnerà domani alle 18.00 e la partita sarà trasmessa in prima serata su Sky Football (ch 203) lunedì alle 21.00. Le finaliste si affrontano per la 21^ volta, la prima in una finale Scudetto. Insieme in bacheca possono sfoggiare 11 titoli, sette i marchigiani, quattro i toscani. Samb e Viareggio si sono giocati due Coppe Italia (’16 e ’17) e altrettante Supercoppe (’17 e ’18) dividendosi equamente i trofei.

L’Happy Car Samb per la quarta volta approda in finale, può riscattare il ko bruciante dello scorso anno quando si fermò sul più bello. Stesso numero di finali giocate anche dal Viareggio, l’ultima nel 2016, ma solo uno Scudetto cucito sul petto rispetto ai due della Samb.

Entrambe le semifinali sono state bellissime. La Samb nonostante sia più abituata dell’Ecosistem Cz a giocare certe sfide ha penato non poco per scrollarsi di dosso una squadra orgogliosa come quella calabrese. I ragazzi di mister Di Lorenzo sono riusciti a scavare un solco tra loro e gli avversari solo a 5’ dal fischio finale. Decisive le doppiette del talentino Josep Jr, Pedro Moran e Jordan. Quest’ultimo sempre più bomber della squadra con 16 gol. Tra i calabresi bella prova di Alejandro (doppietta).

Il Terracina è andato vicino al suo terzo miracolo di fila ma alla fine ha prevalso la voglia di vincere del Viareggio che è riuscito a spuntarla per 4-3. Il secondo tempo chiuso 3-0 e le due espulsioni dei pontini hanno fatto la differenza. Gori ha segnato il suo 31^ gol in A ma la sorpresa sono le firme di Bruno Xavier e Pacini che fin qui non avevano inciso in fase offensiva. A segno anche il brasiliano Lucas. Il Terracina esce a testa alta, Alla, Frainetti e Ilardo, autori dei tre gol laziali hanno incarnato al meglio la vis pugnandi di un Terracina mai domo.

La tappa è un vero e proprio evento mediatico. La finale di Supercoppa è stata trasmessa venerdì 9 agosto alle 14.00, 19.00 e 24.00 su Sky Football (ch 203). Sullo stesso canale lunedì 12 agosto alle 21.00 gli spettatori potranno assistere alla finale Scudetto. Le semifinali sono state trasmesse in diretta streaming sulla pagina Fabebook ufficiale della Lega Nazionale Dilettanti (Facebook.com/LegaDilettanti), sul canale LND della piattaforma web My Cujoo e sul sito ufficiale beachsoccer.lnd.it.

RISULTATI

Giovedì 8 agosto

Finale Supercoppa: Catania-Terracina 2-3 dcr (0-0)

Venerdì 9 agosto

Quarti di Finale Serie Aon

Ecosistem Cz-Palazzolo 9-2

Viareggio-Pisa 4-3

Happy Car Samb-Sicilia 4-0

Catania-Terracina 6-7 dcr (5-5)

Sabato 10 agosto

Semifinali 5/8 posto Serie Aon

Palazzolo – Sicilia 5-2

Pisa – Catania 6-7

Semifinali 1/4 posto Serie A on

Ecosistem Cz – Happy Car Samb 4-7

Viareggio – Terracina 4-3

PROGRAMMA

Domenica 11 agosto

Finali 3/8 posto Serie A

Finale 7/8 posto – h: 10.30 Sicilia – Pisa

Finale 5/6 posto – h: 11.45 Palazzolo – Catania

Finale 3/4 posto – h: 16.00 Terracina – Ecosistem Cz

Finale Scudetto

h: 18.00 Viareggio – Happy Car Samb

