BEACH SOCCER – Serie Aon: Anche l’Ecosistem Cz alle Final Eight. Napoli d’orgoglio. Samb, Viareggio e Catania in lotta per la vetta

2^ giornata della tappa di Giugliano: i calabresi conquistano le finali. Terracina, Pisa, Palazzolo e Napoli si giocano gli ultimi tre posti. Femminile: domani alle 18 la finale tra Terracina e Happy Car Samb

Giugliano in Campania (Na), sabato 4 agosto 2019 – La magia del Beach Soccer ha illuminato l’8^ giornata della Serie Aon, la 2^ dell’ultima tappa della Poule Scudetto giocata nella suggestiva “Beach Arena” del lido Varca D’Oro di Giugliano. A 36’ dalla fine della fase regolare del Campionato arrivano gli ultimi verdetti ma la graduatoria delle prime sette è tutta da definire. Ecosistem Cz alle Final Eight, Happy Car Samb sempre più in vetta, Catania sicuro almeno del terzo posto. Viareggio può arrivare al massimo al 2^ gradino. Napoli rilancia le sue ambizioni di qualificazione. Terracina, Pisa, Palazzolo e quindi il Napoli domani si giocano le ultime carte.

Il Napoli all’ultimo respiro rimescola tutte le carte rendendo questo finale di Poule veramente emozionante. Savarese all’extra time regala un successo ai suoi che pesa tanto quanto l’oro. Superare il Viareggio per 3-2 è un evento non da poco. Sotto di due reti a fine primo tempo i partenopei hanno compiuto una rimonta esaltante spinti dai propri tifosi. Jordan e Leo Martins hanno firmato i gol che hanno scosso la partita (8 reti ciascuno nel torneo). Al Viareggio non sono bastati i colpi di Ramacciotti e Stankovic.

L’Ecosistem Catanzaro vince il suo secondo scontro diretto consecutivo e per la seconda stagione di fila entra nel gruppo delle migliori otto. Nel successo per 4-2 con la diretta concorrente Palazzolo è risultata determinante la doppietta di Scalese tra fine secondo tempo e metà terza frazione. Puntuale come una sentenza il gol di Calmon sempre più bomber della squadra con 14 centri. Il Palazzolo si gioca tutto nell’ultima giornata ma può contare su un Alisson in grande spolvero (11 reti in stagione). L’Happy Car Samb già certa della qualificazione fa un passo importante verso il primo posto battendo il Pisa per 6-3 al termine di un match in completo controllo dei marchigiani. La squadra di mister Di Lorenzo non ha mai rischiato segnando nei momenti cruciali della partita. Il Pisa ha ancora 36’ per tentare di strappare l’ultimo posto utile per le Final Eight. Cinque marcatori diversi hanno fatto prendere il volo alla Samb, Perciamontani, Jordan, Addarii (2), Bernardo e Josep Jr. Il portoghese Jordan sempre più decisivo con i suoi 13 gol in Campionato. Catania e Terracina si sono incontrate per la 32esima volta e l’esito è stato lo stesso degli ultimi nove precedenti, gli etnei hanno conquistato una vittoria sofferta per 5-4 che li proietta nelle prime tre posizioni. Una sconfitta che non pregiudica il passaggio del turno dei pontini. I siciliani hanno piazzato un 3-2 nel secondo tempo, quello ha fatto la differenza, un granello di sabbia, come succede spesso nel beach soccer. Tripletta di Zurlo che sale a quota 21 gol nel torneo, importante anche la precisione sotto porta di Sciacca e Frainetti. Nel Terracina sugli scudi il portiere Costa autore di una doppietta, un evento che succede solo in uno sport imprevedibile come il beach soccer.

La tappa è un vero e proprio evento mediatico con ben sei partite illuminate dai riflettori delle telecamere. Due sfide saranno tramesse in prima serata su Sky Football lunedì 5 agosto a partire dalle ore 21, si tratta di Viareggio-Happy Car Samb e Napoli-Terracina. Quattro gare in diretta streaming sulla pagina Fabebook ufficiale della Lega Nazionale Dilettanti (Facebook.com/LegaDilettanti), sulla piattaforma web della LND My Cujoo e sul sito ufficiale beachsoccer.lnd.it. Si tratta della partite già giocate sabato Palazzolo-Ecosistem Cz, GLS Due Mari-Canalicchio Ct e Terracina-Catania. Diretta della finale femminile in programma domenica alle 18.00.

FEMMINILE: il Terracina raggiunge la Sambenedettese in finale

Terza giornata per il Beach Soccer Femminile, turno che sancisce l’approdo del Terracina alla finalissima di domani contro la Sambenedettese grazie alla vittoria nel derby contro il Lady International. Terracina subito in vantaggio a causa di un errore in impostazione di Maiorca, ingenua nel farsi rubare la palla da Privitera, la quale consegna di prima intenzione il pallone del vantaggio a Da Silva. Il raddoppio arriva grazie al gol di Colodetti ed in chiusura di tempo, Da Silva mette una seria ipoteca sulla gara finalizzando al meglio una bella azione personale. Nella ripresa il Terracina allunga il proprio vantaggio con un’azione caparbia di Bartoli che porta al gol Capitan Privitera. La Lady Terracina è in grande affanno e subisce anche il 6-0. Nel terzo tempo le Lady rendono meno pesante il passivo con la doppietta di Pascual, ma Martinovic e Bartoli ristabiliscono le sei reti di distacco fissando il risultato sull’8-2 finale. A seguire bella vittoria per il Lokrians sulle padrone di casa del Napoli (6-2). Sugli scudi Villar che realizza una tripletta ma bene tutta la squadra così come, nel Napoli, è apparsa particolarmente in forma Illiano. Appuntamento quindi a domani quando alle 18 Happy Car Sambenedettese e Terracina si affronteranno per il titolo 2019, una finale inedita in diretta su MyCujooTV, beachsoccer.lnd.it e sulla pagina Facebook ufficiale della Lega Nazionale Dilettanti.

POULE SCUDETTO – TAPPA DI GIUGLIANO IN CAMPANIA – RISULTATI

7^GIORNATA

Venerdì 2 agosto

Canalicchio Ct-Happy Car Samb 5-14

Pisa-Ecosistem Cz 4-5

Catania-GLS Due Mari 13-4

Terracina-Viareggio 7-4

Napoli-Palazzolo 4-5 dcr (3-3)

8^ GIORNATA

Sabato 3 agosto

Palazzolo-Ecosistem Cz 2-4

GLS Due Mari-Canalicchio Ct 4-6

Pisa-Happy Car Samb 3-6

Terracina-Catania 4-5

Napoli-Viareggio 3-2 det

Poule Scudetto

CLASSIFICA: Happy Car Samb 21 punti; Catania 18; Viareggio 17; Terracina e Ecosistem Cz 12; Napoli 10; Palazzolo* e Pisa 9; Canalicchio 3; GLS Due Mari 0

*3 punti di penalizzazione per la mancata partecipazione alla Coppa Italia

PROGRAMMA GARE

9^ GIORNATA

Domenica 4 agosto

Ecosistem Cz-Catania h: 10:30

GLS Due Mari-Pisa h: 11:45

Palazzolo-Canalicchio Ct h: 14:15

Viareggio-Happy Car Samb h: 15:30 (lunedì 5 agosto alle 21.00 su Sky Football)

Napoli-Terracina h: 16:45 (lunedì 5 agosto alle 22.00 su Sky Football)

FEMMINILE – RISULTATI

Giovedì 1 agosto

1^ Giornata

Terracina-Pavia 5-1

Happy Car Samb-Napoli 4-2

Venerdì 2 agosto

2a Giornata

Pavia-Lady International 4-3

Lokrians-Happy Car Samb 5-6 dcr (3-3)

Sabato 3 agosto

3a Giornata

Lady International-Terracina 2-8

Napoli-Lokrians 2-6

Classifica Girone A: Terracina 6 punti; Pavia 3; Lady International 0

Classifica Girone B: Happy Car Sambenedettese 4 punti; Lokrians 3; Napoli 0

PROGRAMMA GARE

Domenica 4 agosto

Terracina-Happy Car Sambenedettese (ore 18.00) My Cujoo LND, Fb LND e beachsoccer.lnd.it

1 Catania vs Terracina

2 Terracina vs Lady International femminile

3 Napoli vs Viareggio