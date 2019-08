BEACH SOCCER – Serie Aon: Catania alle Final Eight, bene Terracina, Samb, Palazzolo e Catanzaro

1^ giornata della tappa di Giugliano: Catania raggiunge i marchigiani e i toscani alle finali. Grande passo avanti per i pontini, i siciliani e per l’Ecosistem Cz. Femminile: Happy Car Samb in finale

Giugliano in Campania (Na), venerdì 2 agosto 2019 – Il grande beach soccer FIGC-Lega Nazionale Dilettanti ha animato la spiaggia del lido Varca D’Oro di Giugliano con una settima giornata strepitosa (la prima di tappa) della Poule Scudetto della Serie Aon. Sul rettangolo di sabbia della “Beach Arena” i campioni della disciplina più popolare dell’estate hanno sfoggiato acrobazie da far girare la testa. Il Catania per la quindicesima volta di fila entra nel gruppo delle migliori otto della Serie A. I campioni in carica, anche senza Ott, Eudin, Chiavaro e Llorenc, raggiungono nel turno finale Viareggio e Happy Car Samb già qualificate al termine della tappa precedente. Gli etnei hanno annichilito il GLS Due Mari con un perentorio 13-4. Tripletta dell’azzurro Emmanuele Zurlo che sale a quota 18 centri nella Poule. Doppiette per Fred, Sciacca e Corosiniti.

Al Napoli non è bastato il sostegno dei tifosi, il Palazzolo l’ha spuntata per 5-4 ai rigori. I siciliani hanno battuto i partenopei al termine di una partita tirata, giocata e combattuta su ogni granello di sabbia, chiusa sul 3-3. Il Napoli durante la gara si è trovato per due volte in vantaggio di due lunghezze, entrambe le squadre hanno sbagliato un rigore ciascuna. Negli ultimi 4’ il Palazzolo ha recuperato i due gol di svantaggio poi nella serie finale dei penalties Caruso ha fatto il fenomeno. Il portoghese Jordan ha firmato una doppietta ma non è bastata (8 gol nel torneo per lui). Bruno, Mongelli e Alisson hanno segnato le reti che hanno consegnato un punto al Palazzolo, un punto che pesa tanto in ottica qualificazione alle Final Eight.

L’Happy Car Samb, alla sua nona Final Eight conquistata nella scorsa tappa, festeggia il ritorno dall’infortunio di Pedro Moran battendo per 15-4 il Canalicchio Ct. Decisivi i giocatori meno in luce nelle precedenti tappe. Perciamontani e Miceli hanno segnato due triplette belle e importanti. Addarii e Josep Jr hanno centrato una doppietta ciascuno. Jordan ha firmato il suo dodicesimo gol nella Poule. Il Terracina supera il Viareggio per 7-4 e compie un passo importante verso le finali di Catania. Il successo dei pontini è arrivato al termine di una partita rocambolesca ed emozionante, una vera e propria gara di beach soccer. Toscani avanti nel primo tempo, pontini in recupero nel secondo. Nell’ultima frazione colpi di scena a raffica con il colpo decisivo di Duarte arrivato a meno di 2’ dal fischio finale. Per il Terracina è stata una prova di squadra, oltre al brasiliano sono andati a segno Mucciarelli, Carotenuto, Alla, Borelli, Giordani e Dmais. Il Viareggio già qualificato alle finali è mancato nei momenti chiave del match. Gori comunque è sempre più capocannoniere del torneo, 3 reti oggi, 28 in tutto.

L’Ecosistem Catanzaro supera il Pisa per 5-4 nello scontro diretto e rimescola tutte le carte per gli ultimi quattro posti per le Final Eight. I calabresi sono scattati in avanti nel primo tempo chiuso sul 3-0. A metà ripresa i neroazzurri hanno rimesso il match in parità ma nell’ultima frazione l’orgoglio calabrese ha prevalso in una gara il cui esito può cambiare tutto il resto del cammino dell’Ecosistem. Protagonista ancora una volta Calmon, tre reti per lui, 13 nella Poule. Il classe ’90 Antonio Silvano ha deciso di segnare la sua prima rete stagionale nel momento più importante della sua squadra. Al Pisa non è bastata la tripletta del nazionale spagnolo Chiky.

La tappa sarà un vero e proprio evento mediatico con ben sei partite che saranno illuminate dai riflettori delle telecamere. Due sfide saranno tramesse in prima serata su Sky Football lunedì 5 agosto a partire dalle ore 21, si tratta di Viareggio-Happy Car Samb e Napoli-Terracina. Quattro gare in diretta streaming sulla pagina Fabebook ufficiale della Lega Nazionale Dilettanti (Facebook.com/LegaDilettanti), sulla piattaforma web della LND My Cujoo e sul sito ufficiale beachsoccer.lnd.it. Si tratta della partite di sabato Palazzolo-Ecosistem Cz (ore 13), GLS Due Mari-Canalicchio Ct (14.15), Terracina-Catania (16.45) e della finale femminile in programma domenica alle 18.00.

FEMMINILE

Nella seconda giornata dei triangolari affermazioni per Pavia e Sambenedettese. Le ragazze lombarde riscattano la prima uscita superando per 4-3 il Lady International. Per la Samb vittoria ai rigori 6-5 sul Lokrians e finale prenotata

Seconda giornata di Beach Soccer in salsa femminile. Vittoria del Pavia sul Lady International che riscatta così la sconfitta di ieri. Affermazione per 4-3 al termine di un confronto “tirato” ed aperto fino allo scadere ed in rimonta, visto l’iniziale svantaggio per 2-0. In rimonta anche il successo dell’Happy Car Sambenedettese al cospetto di un Lokrians trascinato da una “super” Nati e disilluso dal pareggio marchigiano di Poli che ha portato il match ai tiri di rigore. Fatale l’errore della Giuliano per il Lokrians dove la Samb non ha invece fallito un colpo. Tutto rimandato a domani per i verdetti del girone A mentre l’Happy Car Sambenedettese si brinda in vista della finale di domenica prossima.

Il Beach Soccer si conferma imprevedibile come sempre, il Lokrians che si è piazzato quarto alla scorsa Women’s Euro Winners Cup lascia la finale alla Samb che è al suo esordio nella Serie Aon.

POULE SCUDETTO – TAPPA DI GIUGLIANO IN CAMPANIA – RISULTATI

7^GIORNATA

Venerdì 2 agosto

Canalicchio Ct-Happy Car Samb 5-14

Pisa-Ecosistem Cz 4-5

Catania-GLS Due Mari 13-4

Terracina-Viareggio 7-4

Napoli-Palazzolo 4-5 dcr (3-3)

Poule Scudetto

CLASSIFICA: Happy Car Samb 18 punti; Viareggio 17; Catania 15; Terracina 12; Ecosistem Cz, Palazzolo* e Pisa 9; Napoli 8; GLS Due Mari e Canalicchio 0

*3 punti di penalizzazione per la mancata partecipazione alla Coppa Italia

PROGRAMMA GARE

8^ GIORNATA

Sabato 3 agosto

Palazzolo-Ecosistem Cz h: 13:00 My Cujoo LND, Fb LND e beachsoccer.lnd.it

GLS Due Mari-Canalicchio Ct h: 14:15 My Cujoo LND, Fb LND e beachsoccer.lnd.it

Pisa-Happy Car Samb h: 15:30

Terracina-Catania h: 16:45 My Cujoo LND, Fb LND e beachsoccer.lnd.it

Napoli-Viareggio h: 18:00

9^ GIORNATA

Domenica 4 agosto

Ecosistem Cz-Catania h: 10:30

GLS Due Mari-Pisa h: 11:45

Palazzolo-Canalicchio Ct h: 14:15

Viareggio-Happy Car Samb h: 15:30 Sky Football

Napoli-Terracina h: 16:45 Sky Football

FEMMINILE – RISULTATI

Giovedì 1 agosto

1^ Giornata

Terracina-Pavia 5-1

Happy Car Samb-Napoli 4-2

Venerdì 2 agosto

2a Giornata

Pavia-Lady International 4-3

Lokrians-Happy Car Samb 5-6 dcr (3-3)

Classifica Girone A: Pavia* e Terracina 3 punti; Lady International 0

Girone B: Happy Car Sambenedettese* 4 punti; Lokrians e Napoli 0

*una gara in più

PROGRAMMA GARE

Sabato 3 agosto

3a Giornata

Lady International-Terracina (ore 10.30)

Napoli-Lokrians (ore 11.30)

Domenica 4 agosto

Finale (ore 18.00) My Cujoo LND, Fb LND e beachsoccer.lnd.it

Happy Car Samb vs Lokrians femminile