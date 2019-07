Gregorio Luperini è un calciatore del Trapani

Trapani, 17 luglio 2019 – Il Trapani Calcio comunica l’ingaggio di Gregorio Luperini, che ha sottoscritto con la Società granata un contratto biennale.

Pisano, classe 1994, centrocampista, Luperini cresce nel settore giovanile toscano per approdare alla Sampdoria. L’esordio tra i professionisti nel Pontedera, in cui milita per due stagioni in C (2013/14 e 2014/15). Poi il passaggio alla Juventus che lo cede in prestito alla Pro Vercelli (due presenze in Serie B) e il ritorno, sempre in prestito, al Pontedera. Per tre stagioni (2016/17, 2017/18, 2018/19) milita nella Pistoiese in Serie C, totalizzando in tutto 95 presenze e realizzando 16 gol.

Ecco le prime parole di Gregorio Luperini da calciatore granata:

“Sono veramente contento di avere avuto questa opportunità. Non vedo l’ora di arrivare e mettermi a disposizione del mister, dei miei nuovi compagni e della Società per raggiungere gli obiettivi prefissati.

E’ la prima volta che vengo in Sicilia, non la conosco, ma sono sicuro che mi troverò benissimo.

Le mie caratteristiche? Sono un centrocampista a cui piace inserirsi ed aiutare i compagni.

Ai tifosi del Trapani dico solo che ce la metterò tutta e darò il massimo per la squadra e per questi colori”.

