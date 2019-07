Contratto di addestramento tecnico per tre giovani calciatori granata

Trapani, 16 luglio 2019 – In linea con il programma delle ultime stagioni sportive, che ha puntato sulla valorizzazione dei giovani del proprio vivaio, il Trapani Calcio ha formalizzato il contratto di addestramento tecnico per i calciatori Nicola Culcasi, difensore centrale, Giuseppe D’Anca, centrocampista, e Luca Valenti, attaccante, tutti classe 2000.

I tre giovani calciatori sono stati spesso aggregati alla Prima Squadra nel corso degli allenamenti settimanali. Nicola Culcasi ha esordito in Prima Squadra in Coppa Italia Serie C 2017/2018 contro il Rende, Giuseppe D’Anca in Coppa Italia Serie C 2018/19 contro il Siracusa e Luca Valenti in Rieti-Trapani nel corso dell’ultimo campionato in Serie C.

