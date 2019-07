BEACH SOCCER – Serie Aon: Viareggio scatta in avanti con un eurogol di Gori, la Samb aggancia il Catania

Domani ultima giornata di gare a San Benedetto del Tronto, due le sfide su Skysport e una in diretta streaming su Facebook e MyCujoo LND.

San Benedetto del Tronto (AP), 13 luglio 2019 – La Serie Aon continua a regalare emozioni a non finire nella terza tappa del campionato italiano ufficiale di beach soccer in corso da ieri sulla Riviera delle Palme.Un eurogol di Gabriele Gori all’extratime regala al Viareggio due punti pesantissimi contro il Catania nel big match della quinta giornata della Poule Scudetto, permettendo così ai bianconeri di staccare in classifica proprio i campioni in carica, ora agganciati al secondo posto dall’Happy Car Sambenedettese al successo contro il GLS Due Mari. Il bomber della nazionale azzurra, dopo aver acciuffato il pareggio a una manciata di secondi dal termine dei tempi regolamentari, si è inventato una rovesciata al volo da circa trenta metri che ha sorpreso tutti, portiere avversario compreso. I tre minuti extra sono serviti anche nell’altra grande sfida tra Palazzolo e Terracina risolta in chiusura da Dias sull’8-7 in favore dei siciliani. Il Pisa riscatta il ko di ieri battendo il Napoli con un super Torres autore di tre gol bellissimi, seconda vittoria consecutiva per l’Ecosistem Catanzaro che supera il Canalicchio.

Nella Poule Promozione cade l’imbattibilità del Sicilia ad opera del Bari, ora col segno positivo in classifica. Si ferma così a sette vittorie lo straordinario cammino della squadra di Belluso, comunque già da ieri con la certezza matematica di un posto alle Final Eight di agosto a Catania. Colpo del Genova nel pirotecnico 8-7 col Cagliari, bene anche Vastese, No Name Nettuno e Città di Milano.

Giornata simbolica per la Serie Aon anche sul fronte tecnologico: in occasione delle partite di oggi, è stato testato l’utilizzo di un sistema innovativo dell’azienda Spaceexe per monitorare le prestazioni sportive di Terracina, Napoli e Catania e degli arbitri. Grazie a un dispositivo GNSS indossato dai giocatori in apposite pettorine, si è potuto analizzare la risposta fisica e tattica producendo dati cinematici e di posizionamento in tempo reale utili per le squadre e per gli addetti ai lavori.

Domani le squadre scenderanno nuovamente in campo a partire dalle ore 9.30 per la giornata di chiusura della tappa. Le telecamere di Skysport riprenderanno le partite Ecosistem Catanzaro-Terracina e Happy Car Sambenedettese-Catania, entrambe in palinsesto lunedì 15 luglio sul canale 203 satellitare e successivamente in replica e sul catalogo on demand della piattaforma televisiva. Alle ore 12 appuntamento invece col live streaming di Sicilia-Cagliari sulla pagina Facebook e sul canale MyCujoo LND.

RISULTATI E CLASSIFICHE (tabellini su beachsoccer.lnd.it)

POULE SCUDETTO

Terracina-Palazzolo 7-8

Canalicchio Ct-Ecosistem Cz 2-7

Pisa-Napoli 6-3

Catania-Viareggio 5-7

Happy Car Samb-GLS Due Mari 4-0

Classifica: Viareggio 14 punti, Catania e Happy Car Samb 12; Pisa 9; Napoli, Terracina ed Ecosistem Cz 6; Palazzolo 5; GLS Due Mari e Canalicchio Ct 0

POULE PROMOZIONE

Virtus Entella-No Name Nettuno 3-7

Cagliari-Genova 7-8

Vastese-Atletico Licata 8-4

Bari-Sicilia 4-3

Romagna-Città di Milano 1-3

Classifica: Sicilia 21 punti; Vastese 17; No Name Nettuno 15; Genova 13; Città di Milano* e Cagliari 12; Romagna 7; Virtus Entella 6; Atletico Licata 3; Bari* 1

(*3 punti di penalizzazione per la mancata partecipazione alla Coppa Italia)

PROGRAMMA GARE

Domani

POULE PROMOZIONE

Atletico Licata-Romagna h: 09:30

Genova-Vastese (campo 2) h: 12:00

Sicilia-Cagliari (live streaming Fb LND – My Cujoo) h: 12:00

No Name Nettuno-Bari h: 14:30

Città di Milano-Virtus Entella h: 15:45

POULE SCUDETTO

Palazzolo-Pisa h: 10:45

GLS Due Mari-Napoli (campo 2) h: 10:45

Ecosistem Cz-Terracina (Sky Football) h: 13:15

Viareggio-Canalicchio Ct h: 17:00

Happy Car Samb-Catania (Sky Football) h: 18:15

