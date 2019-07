BEACH SOCCER – Serie Aon: Catania e Viareggio a punteggio pieno. Poule Promozione: il Sicilia alle Final Eight con due turni d’anticipo

Domani squadre nuovamente in campo a partire dalle ore 10.45. Due appuntamenti in diretta streaming su Facebook e MyCujoo LND: alle 15.45 Pisa-Napoli, alle 17 Catania-Viareggio.

San Benedetto del Tronto, 12 luglio 2019 – Catania e Viareggio avanti tutta. Al termine della quarta giornata della Poule Scudetto, i campioni in carica della Serie Aon e i bianconeri continuano a viaggiare alla stessa velocità: dodici i punti conquistati fino ad ora dai due team tra i più accreditati alla vittoria finale, che oltre alla vetta del girone condividono anche quella dei cannonieri coi bomber Zurlo e Gori appaiati a quota dodici centri. Gli etnei hanno superato il Pisa per 5-2 dopo essere andati sotto due volte, decisivo Palmacci con una doppietta personale e tante giocate preziose per i compagni. Contemporaneamente la squadra di Santini, espulso nel primo tempo per proteste, è riuscita a recuperare lo sprint iniziale del Palazzolo, avanti per 4-1 al termine del primo tempo. I viareggini si ripresentano in campo completamente trasformati e ribaltano il risultato sull’8-5 finale.

Emozioni a non finire tra Happy Car Sambenedettese e Napoli nel match terminato 7-5 per i padroni di casa. Alla “Globo Beach Arena” è stata soprattutto una sfida nella sfida tra i due fuoriclasse Jordan: a spuntala il beacher brasiliano in maglia rossoblu con quattro reti contro le tre siglate dal campione portoghese. Tutto ok per il Terracina contro il Canalicchio Catania, primi tre punti in questo campionato conquistati dall’Ecosistem Catanzaro nel derby calabrese con il GLS Due Mari.

Nella Poule Promozione spicca invece la settima vittoria su sette gare del Sicilia, che col risultato positivo di oggi contro il Genova conquista l’accesso alle Final Eight a Catania e la Poule Scudetto del prossimo campionato. Bene anche Vastese, Atletico Licata e Cagliari, per il Bari un punto ai rigori contro Città di Milano.

Domani le squadre scenderanno nuovamente in campo per la seconda delle tre giornate di gare a San Benedetto del Tronto a partire dalle ore 10.45. Due gli appuntamenti in diretta streaming sulla pagina Facebook e sul canale MyCujoo della Lega Nazionale Dilettanti: alle 15.45 partirà il live di Pisa-Napoli, a seguire alle 17 il big match Catania-Viareggio.

RISULTATI E CLASSIFICHE (tabellini su beachsoccer.lnd.it)

POULE PROMOZIONE

Città di Milano-Bari 6-7 dcr (3-3)

Sicilia-Genova 6-3

Atletico Licata-Virtus Entella 5-6

Vastese-Romagna 6-2

No Name Nettuno-Cagliari 5-7

Classifica: Sicilia 21 punti; Vastese 14; No Name Nettuno e Cagliari 12; Genova 10; Città di Milano* 9; Romagna 7; Virtus Entella 6; Atletico Licata 3; Bari* -2

(*3 punti di penalizzazione per la mancata partecipazione alla Coppa Italia)

POULE SCUDETTO

Canalicchio Ct-Terracina 2-9

Ecosistem Cz-GLS Due Mari 5-2

Viareggio-Palazzolo 8-5

Catania-Pisa 5-2

Happy Car Samb-Napoli 7-5

Classifica: Catania e Viareggio 12 punti; Happy Car Samb 9; Napoli, Pisa, Terracina 6; Palazzolo e Ecosistem Cz 3; GLS Due Mari e Canalicchio Ct 0

PROGRAMMA GARE

Domani

POULE PROMOZIONE

Virtus Entella-No Name Nettuno h: 10:45

Cagliari-Genova h: 12:00

Vastese-Atletico Licata h: 13:15

Bari-Sicilia (campo 2) h: 15:45

Romagna-Città di Milano (campo 2) h: 17:00

POULE SCUDETTO

Terracina-Palazzolo h: 14:30

Canalicchio Ct-Ecosistem Cz (campo 2) h: 14:30

Pisa-Napoli (live streaming Fb LND – My Cujoo) h: 15:45

Catania-Viareggio (live streaming Fb LND My Cujoo) h: 17:00

Happy Car Samb-GLS Due Mari h: 18:15

Domenica 14 luglio

POULE PROMOZIONE

Atletico Licata-Romagna h: 09:30

Genova-Vastese (campo 2) h: 12:00

Sicilia-Cagliari (live streaming Fb LND – My Cujoo) h: 12:00

No Name Nettuno-Bari h: 14:30

Città di Milano-Virtus Entella h: 15:45

POULE SCUDETTO

Palazzolo-Pisa h: 10:45

GLS Due Mari-Napoli (campo 2) h: 10:45

Ecosistem Cz-Terracina (Sky Football) h: 13:15

Viareggio-Canalicchio Ct h: 17:00

Happy Car Samb-Catania (Sky Football) h: 18:15

Happy Car Samb vs Napoli