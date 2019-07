BEACH SOCCER – Poule Promozione: Sicilia in fuga, sorridono anche Città di Milano, Genova, Licata e Vastese

A Lignano Sabbiadoro è andata in scena la 2^ giornata della tappa della Poule Promozione. Domani dalle 10.30 le ultime cinque partite. Virtus Entella-Cagliari e Vastese-No Name Nettuno in differita su Sky Sport lunedì a partire dalle 21.00. Atletico Licata-Città di Milano (ore 14.15) e Bari-Genova (15.30) in diretta streamingLignano (Ud), 6 Luglio 2019 –

Lignano come Copacabana, è questa l’atmosfera che si respira sulla spiaggia dell’Ufficio 7 del Lungomare di Trieste dove dieci squadre della Poule Promozione hanno dato spettacolo nella 2^ giornata della 2^ tappa di un campionato avvincente. Teatro delle sfide la Beach Arena di Lignano Sabbiadoro da 1.500 spettatori che ha onorato al meglio il campionato italiano di beach soccer targato Figc-LND. L’impegno degli organizzatori locali, unito alla passione dei club che si sono affrontanti sul rettangolo di sabbia, ha permesso al pubblico di vivere un pomeriggio emozionante con i colpi e giochi di prestigio dei beachers che infiammano il campionato più competitivo al mondo. La giornata ha offerto una serie di sfide intense che hanno confermato da un lato il grande equilibrio del raggruppamento e dall’altro esaltato le formazioni che hanno fatto del coraggio la principale arma in questa cruciale fase del torneo. Sicilia in fuga dopo il quinto successo in altrettante partite della Poule Scudetto ma il No Name Nettuno ha lottato fino all’ultimo istante. Genova ha fatto un passo importante verso la vetta della classifica, l’Atletico Licata ha conquistato il suo primo successo stagionale, la Vastese ha rilanciato le sue ambizioni di promozione e Città di Milano ha centrato la sua seconda vittoria consecutiva di tappa.

Domani a partire dalle 10.30 altre cinque partite emozionanti, le ultime sfide decisive della tappa. Ingresso gratuito, tanti gadget per il pubblico che potrà godersi lo sport più popolare dell’estate con le hit di Radio Kiss Kiss. Le telecamere di Sky Sportriprenderanno Virtus Entella-Cagliari e Vastese-No Name Nettuno. Grazie alla partnership con la piattaforma dedicata al football My Cujoo sarà possibile seguire in diretta Atletico Licata-Città di Milano (ore 14.15) e Bari-Genova (ore 15.30) sul sito ufficiale beachsoccer.lnd.it e sulla pagina Facebook ufficiale LND (facebook.com/LegaDilettanti).

Gran bel match di vertice quello tra Sicilia e No Name Nettuno che hanno lottato su ogni pallone sfoderando numeri di grande beach soccer consumando ogni energia sulla sabbia di Lignano. Alla fine l’hanno spuntata i siciliani per 3-2 che salgono sempre più in alto in classifica distanziando le inseguitrici. Ha fatto la differenza il parziale di 2-0 piazzato da Sicilia nel secondo tempo. Borzi, Simone Filetti e Duarte Vivo (sesto gol nel torneo) hanno segnato i gol del successo. Per la squadra di Nettuno in gol Porcari (e sono sei) e il portiere Giordani.

Il Città di Milano coglie il suo secondo successo consecutivo di tappa, dopo aver superato il Genova la società meneghina batte il Cagliari per 4-2 grazie a un primo tempo strepitoso chiuso sul 3-0. Protagonista ancora una volta lo spagnolo Ardil autore di un’altra tripletta dopo quella rifilata ai genovesi. A segno anche Miguel e Agosta. Pedrinho e Ruggiu hanno provato a lanciare la rimonta cagliaritana ma nonostante il loro settimo centro nella Poule non sono riusciti a cambiare l’inerzia del match.

La Vastese si riprende dopo lo scivolone della prima giornata battendo per 4-3 la Virtus Entella all’extra time. Partita molto equilibrata con i tre parziali di tempo finti tutti sull’1-1, la Vastese nel ruolo di lepre e la Virtus Entella a rincorrere fino al gol decisivo di Maccione al supplementare. Proprio Maccione si è rivelato il man of the match con una tripletta bella e importante che lo issa in alto nella classifica marcatori a quota nove gol. Una firma anche per Di Foglio (7 gol nella Poule). Sassari ha tenuto in gara i liguri con due reti di ottima fattura.

L’Atletico Licata conquista la sua prima vittoria stagionale battendo per 6-3 il Bari al termine di una gara giocata in crescendo. Dopo un primo tempo equilibrato i siciliani hanno messo il turbo negli altri 24’ grazie a cinque marcatori diversi. Sono andati a segno Villani, Grilo (due volte), Mio, Distefano e Famà. Per il Bari Giardino e Zingrillo hanno impresso il loro sesto e quinto sigillo nel torneo ma non è bastato.

Nella prima gara della giornata Genova ha colto un successo importante sul Romagna agganciandolo in classifica a quota sette punti. 5-4 il risultato finale con cui la squadra di Enrico Ragni ha prevalso sui romagnoli. Il gol del vantaggio segnato nel primo tempo da Grilli è risultato decisivo prima che la gara esplodesse con un 3-3 e 1-1 negli altri due parziali. Edoardo Grosso ha impresso altre due firme, sono nove in tutta la Poule. Grilli, Fassone e Napello hanno segnato gli altri gol genovesi. Nel Romagna il greco Papasta ha provato a suonare la carica con una doppietta (7 centri nella competizione).

RISULTATI – SERIE Aon – 2^ tappa POULE PROMOZIONE

Venerdì 5 luglio

Bari-Virtus Entella 2-4

No Name Nettuno-Atletico Licata 8-2

Genova-Città di Milano 3-4

Sicilia-Vastese 5-3

Cagliari-Romagna 6-7 dcr (5-5)

Sabato 6 luglio

Romagna-Genova 4-5

Atletico Licata-Bari 6-3

Vastese-Virtus Entella 4-3 det

Città di Milano-Cagliari 4-2

No Name Nettuno-Sicilia 2-3

Classifica: Sicilia 15 punti; Vastese 11; No Name Nettuno 9; Romagna e Genova 7; Cagliari e Città di Milano*6; Virtus Entella, Atletico Licata 3; Bari* -3

*3 punti di penalizzazione per la mancata partecipazione alla Coppa Italia

PROGRAMMA GARE

Domenica 7 luglio

Virtus Entella-Cagliari (Sky Sport) h: 10:30

Romagna-Sicilia h: 11:45

A. Licata-Città di Milano (diretta streaming My Cujoo) h: 14:15

Bari-Genova (diretta streaming My Cujoo) h: 15:30

Vastese-No Name Nettuno (Sky Sport) h: 16:45

COME SEGUIRE LA TAPPA

La grande novità della stagione è l’approdo su Sky Sport della Serie Aon 2019. Con due gare per tappa e la copertura della Supercoppa e delle Final Eight di Catania, la tv sinonimo di sport in Italia punterà le sue telecamere sugli eventi del campionato italiano di beach soccer. A Lignano Virtus Entella-Cagliari e Vastese-No Name Nettuno saranno trasmesse in prima serata lunedì 8 luglio su Sky Football (canale 205).

Accanto alla programmazione televisiva ci sarà quella, sempre più diffusa ed apprezzata, del live streaming. Grazie alla partnership con la piattaforma dedicata al football My Cujoo domenica 7 luglio sarà possibile seguire in diretta Atletico Licata-Città di Milano (ore 14.15) e Bari-Genova (ore 15.30). Gli appassionati potranno rivedere le gare anche in modalità on demand. I live saranno visibili anche sul sito ufficiale beachsoccer.lnd.it e sulla pagina Facebook Ufficiale della LND(facebook.com/LegaDilettanti).

Saranno proprio i social network ad offrire ai partecipanti e a tutti gli appassionati tantissimi contenuti in tempo reale. Chi seguirà il torneo potrà connettersi, informarsi e interagire in modo semplice ed efficace. Le clip più divertenti e le foto più suggestive saranno pubblicate sull’account instagram.com/legadilettanti. Su Twitter i followers, digitando l’hashtag ufficiale della manifestazione #SerieABeachSoccer, potranno seguire l’evento in tempo reale. Sul sito web ufficiale della beachsoccer.lnd.it ci sarà spazio per gli approfondimenti, news, commenti della giornata, risultati, marcatori delle partite e le classifiche aggiornate.

Confermato l’accordo con radio Kiss Kiss, un brand che accompagna il Beach Soccer LND da undici stagioni. Anche quest’anno l’emittente radiofonica garantirà collegamenti dalle località che ospiteranno le tappe e inonderà la radio con centinaia di spot durante tutta la stagione. Dalla radio alla carta stampata il beach soccer ufficiale continua ad avere spazi importanti sulle testate nazionali grazie ad un accordo ormai ultra decennale con Corriere dello Sport e Tuttosport che dedicheranno più di dieci pagine d’informazione e di pubblicità. Il patrocinio assicurato dall’Unione Stampa Sportiva Italiana (USSI) contribuirà a diffondere il beach soccer sui media autorevoli su tutto il territorio con il contributo di alcune delle firme più importanti del panorama giornalistico sportivo nazionale.

Com. Stam.

Vastese vs Virtus Entella