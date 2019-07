BEACH SOCCER – A Lignano partenza sprint per Città di Milano, No Name Nettuno, Sicilia e Virtus Entella

E’ già spettacolo, ed è solo la prima giornata della 2^ tappa della Poule Promozione. Domani dalle 13.30 altre cinque sfide emozionti.

Lignano (Ud), 5 Luglio 2019 – Sulla spiaggia di Lignano va in archivio la prima giornata della 2^ tappa della Poule Promozione della Serie Aon. Le cinque gare giocate sul rettangolo di sabbia della Beach Arena di Lungomare Trieste, allestita allo stabilimento Ufficio 7, hanno catturato l’attenzione di centinaia di spettatori in un impianto che può contenere fino a 1.500 spettatori. Tutte partite movimentate dagli esiti incerti che hanno premiato le squadre più tenaci: Città di Milano, No Name Nettuno, Sicilia e Virtus Entella. Ma il Campionato è ancora lungo e nel Beach Soccer può cambiare tutto nel giro di pochi istanti figurarsi quando mancano tante partite alla fine della fase regolare. Sul sito web ufficiale beachsoccer.lnd.it live delle gare, news, commenti della giornata, risultati, marcatori delle partite e le classifiche aggiornate.

Sicilia fa suo lo scontro al vertice con la Vastese e rimane unica in vetta alla classifica a punteggio pieno. I siciliani hanno battuto gli abruzzesi per 5-3 grazie a uno strepitoso secondo tempo chiuso con un parziale di 4-1. Doppietta di Piu che sale a quota quattro gol nel torneo. Un centro per Duarte Vivo che rimane bomber della squadra con cinque sigilli. La Vastese ha tenuto bene nel primo e terzo tempo sospinta dalle reti di Maccione (2) e Di Foglio entrambi già a sei gol nella Poule.

Romagna si è presa un punto facendo un passo verso le zone alte della classifica dopo aver superato ai rigori il Cagliari per 7-6. I tempi regolamentari si sono chiusi sul 5-5 al termine di un match che ha visto i sardi condurre per metà gara e i romagnoli in rimonta nella seconda metà. Decisivo Steemers autore di una tripletta e Salvadori che ha segnato altri due gol salendo a quota sei nella competizione. Al Cagliari non è bastata la tripletta del brasiliano Pedrinho (6 centri nella Poule).

Genova e Città di Milano (3-4) si sono sfidate scambiandosi un colpo dopo l’altro, botta e risposta nel giro di pochi secondi, una partita fatta di sorpassi e controsorpassi. Una girandola di emozioni che all’ultimo istante ha premiato i meneghini bravi a segnare nei momenti cruciali della partita. Nel Milano gli spagnoli Ardil e Miguel hanno dimostrato una mira invidiabile, bene anche Campolongo. Al Genova non è bastato il settimo sigillo nella Poule di Grosso in cima alla classifica marcatori.

La squadra di Nettuno ha conquistato tre punti preziosi per la vetta della classifica superando il Licata con un netto 8-2. Fondamentali la tripletta di Trippa e la doppietta di Poltronetti. Porcari ha segnato la sua sesta rete nel torneo.

La Virtus Entella con i gol di Cervetto e Perego negli ultimi 4’ del match con il Bari ha conquistato la sua prima vittoria stagionale. Decisiva la partenza sprint dei liguri grazie alla doppietta di Sassari (4 gol nella Poule). Al Bari non sono bastati il quinto e quarto centro nella Serie Aon di Giardino e Zingrillo.

Domani sempre a partire dalle 13.30 altre cinque partite emozionanti, i punti iniziano a pesare. Ingresso gratuito, tanti gadget per il pubblico che potrà godersi lo sport più popolare dell’estate con le hit di Radio Kiss Kiss. Le telecamere di Sky Sportriprenderanno le gare di domenica.

RISULTATI – SERIE Aon – 2^ tappa POULE PROMOZIONE

Venerdì 5 luglio

Bari-Virtus Entella 2-4

No Name Nettuno-Atletico Licata 8-2

Genova-Città di Milano 3-4

Sicilia-Vastese 5-3

Cagliari-Romagna 6-7 dcr (5-5)

Classifica: Sicilia 12 punti; No Name Nettuno e Vastese 9; Romagna 7; Cagliari 6; Genova 4; Virtus Entella e Città di Milano* 3; Atletico Licata 0; Bari* -3

*3 punti di penalizzazione per la mancata partecipazione alla Coppa Italia

PROGRAMMA GARE

Sabato 6 luglio

Romagna-Genova h: 13:30

Atletico Licata-Bari h: 14:45

Vastese-Virtus Entella h: 16:00

Città di Milano-Cagliari h: 17:15

No Name Nettuno-Sicilia h: 18:30

Domenica 7 luglio

Virtus Entella-Cagliari (Sky Sport) h: 10:30

Romagna-Sicilia h: 11:45

A. Licata-Città di Milano (diretta streaming My Cujoo) h: 14:15

Bari-Genova (diretta streaming My Cujoo) h: 15:30

Vastese-No Name Nettuno (Sky Sport) h: 16:45

COME SEGUIRE LA TAPPA

La grande novità della stagione è l’approdo su Sky Sport della Serie Aon 2019. Con due gare per tappa e la copertura della Supercoppa e delle Final Eight di Catania, la tv sinonimo di sport in Italia punterà le sue telecamere sugli eventi del campionato italiano di beach soccer. A Lignano Virtus Entella-Cagliari e Vastese-No Name Nettuno saranno trasmesse in prima serata lunedì 8 luglio su Sky Football (canale 205).

Accanto alla programmazione televisiva ci sarà quella, sempre più diffusa ed apprezzata, del live streaming. Grazie alla partnership con la piattaforma dedicata al football My Cujoo domenica 7 luglio sarà possibile seguire in diretta Atletico Licata-Città di Milano (ore 14.15) e Bari-Genova (ore 15.30). Gli appassionati potranno rivedere le gare anche in modalità on demand. I live saranno visibili anche sul sito ufficiale beachsoccer.lnd.it e sulla pagina Facebook Ufficiale della LND(facebook.com/LegaDilettanti).

Saranno proprio i social network ad offrire ai partecipanti e a tutti gli appassionati tantissimi contenuti in tempo reale. Chi seguirà il torneo potrà connettersi, informarsi e interagire in modo semplice ed efficace. Le clip più divertenti e le foto più suggestive saranno pubblicate sull’account instagram.com/legadilettanti. Su Twitter i followers, digitando l’hashtag ufficiale della manifestazione #SerieABeachSoccer, potranno seguire l’evento in tempo reale. Sul sito web ufficiale della beachsoccer.lnd.it ci sarà spazio per gli approfondimenti, news, commenti della giornata, risultati, marcatori delle partite e le classifiche aggiornate.

Confermato l’accordo con radio Kiss Kiss, un brand che accompagna il Beach Soccer LND da undici stagioni. Anche quest’anno l’emittente radiofonica garantirà collegamenti dalle località che ospiteranno le tappe e inonderà la radio con centinaia di spot durante tutta la stagione. Dalla radio alla carta stampata il beach soccer ufficiale continua ad avere spazi importanti sulle testate nazionali grazie ad un accordo ormai ultra decennale con Corriere dello Sport e Tuttosport che dedicheranno più di dieci pagine d’informazione e di pubblicità. Il patrocinio assicurato dall’Unione Stampa Sportiva Italiana (USSI) contribuirà a diffondere il beach soccer sui media autorevoli su tutto il territorio con il contributo di alcune delle firme più importanti del panorama giornalistico sportivo nazionale.

Com. Stam.

Genova vs Citta di Milano