Lignano Sabbiadoro e il Beach Soccer FIGC-Lega Nazionale Dilettanti: da sedici anni sempre in gol

Lignano Sabbiadoro (Ud), 4 Luglio 2019 – Per la 14^ volta, la seconda consecutiva, Lignano Sabbiadoro, perla turistica dell’Adriatico settentrionale, ospita un evento ufficiale del Beach Soccer FIGC-Lega Nazionale Dilettanti. Dal 5 al 7 Luglio la Beach Arena incastonata nel cuore del Lungomare Trieste (Ufficio 7) sarà teatro di quindici partite giocate dalle dieci squadre della Poule Promozione della Serie Aon in lizza per un posto nelle Final Eight nella prima stagione della riforma voluta dal Dipartimento per aumentare la competitività del Campionato.

Cinque sfide al giorno concentrate nel pomeriggio, ingresso gratuito, tanti gadget per il pubblico che potrà godersi lo sport più popolare dell’estate con le hit di Radio Kiss Kiss. Le telecamere di Sky Sport che riprenderanno le gare di domenica renderanno la tappa un vero e proprio evento mainstream. Scendono sul rettangolo di sabbia per la 2^ tappa della Poule Scudetto Atletico Licata, Bari, Cagliari, Città di Milano, Genova, No Name Nettuno, Romagna, Sicilia, Vastese e Virtus Entella.

Lignano Non Si Ferma” questo è lo slogan coniato dalla Città di Lignano Sabbiadoro che punta sull’eccellenza dello sport e quindi sul Beach Soccer. Un evento organizzato dalla LND con la collaborazione di ACSD Sabbia D’Oro presieduta da Ernestino Glereanin sinergia con il Comune su impulso del Vice Sindaco e Assessore allo Sport Alessandro Marosa e della Regione Friuli Venezia Giulia (Sport e Turismo).

“Torniamo con piacere in una location suggestiva, un punto di riferimento per gli eventi di sport e spettacolo. Il Beach Soccer certo non poteva mancare” – ha dichiarato il Coordinatore del Dipartimento Roberto Desini. “Sono sicuro che il pubblico apprezzerà le sfide emozionanti come quelle a cui abbiamo assistito nella prima tappa”.

Dello stesso avviso il Presidente Glerean:“Ringrazio la LND per averci concesso questa opportunità. Sono certo che faremo bene grazie alla collaborazione con l’Ufficio Eventi e Sport del Comune, in particolare il Vice Sindaco Marosa che ha dato impulso all’iniziativa insieme alla società Lignano Gestioni. Tutto ciò non sarebbe stato possibile senza il sostegno della Regione Friuli VG Sport e Turismo”.

La splendida località balneare che si estende dalla laguna di Marano fino alla foce del fiume Tagliamento dal 2004 è tappa fissa di un evento del beach soccer che si tratti di campionato o tappa europea, spesso raddoppiando gli sforzi nello stesso anno organizzando la Serie A e un appuntamento dell’Euroleague. In questi sedici anni il legame tra Lignano e il Beach Soccer FIGC-LND è rimasto solido. Dal 2006 alle finali del 2015 con l’ultimo evento del 2018 in nove occasioni Lignano è stata tappa fissa sempre della Serie A con bagliori europei nel 2008, 2009 e 2010 quando ha ospitato le tappe di Euroleague.

COME SEGUIRE LA TAPPA

La grande novità della stagione è l’approdo su Sky Sport della Serie Aon 2019. Con due gare per tappa e la copertura della Supercoppa e delle Final Eight di Catania, la tv sinonimo di sport in Italia punterà le sue telecamere sugli eventi del campionato italiano di beach soccer. A Lignano Virtus Entella-Cagliari e Vastese-No Name Nettuno saranno trasmesse in prima serata lunedì 8 luglio su Sky Football (canale 205).

Accanto alla programmazione televisiva ci sarà quella, sempre più diffusa ed apprezzata, del live streaming. Grazie alla partnership con la piattaforma dedicata al football My Cujoo domenica 7 luglio sarà possibile seguire in diretta Atletico Licata-Città di Milano (ore 14.15) e Bari-Genova (ore 15.30). Gli appassionati potranno rivedere le gare anche in modalità on demand. I live saranno visibili anche sul sito ufficiale beachsoccer.lnd.it e sulla pagina Facebook Ufficiale della LND(facebook.com/LegaDilettanti).

Saranno proprio i social network ad offrire ai partecipanti e a tutti gli appassionati tantissimi contenuti in tempo reale. Chi seguirà il torneo potrà connettersi, informarsi e interagire in modo semplice ed efficace. Le clip più divertenti e le foto più suggestive saranno pubblicate sull’account instagram.com/legadilettanti. Su Twitter i followers, digitando l’hashtag ufficiale della manifestazione #SerieABeachSoccer, potranno seguire l’evento in tempo reale. Sul sito web ufficiale della beachsoccer.lnd.it ci sarà spazio per gli approfondimenti, news, commenti della giornata, risultati, marcatori delle partite e le classifiche aggiornate.

Confermato l’accordo con radio Kiss Kiss, un brand che accompagna il Beach Soccer LND da undici stagioni. Anche quest’anno l’emittente radiofonica garantirà collegamenti dalle località che ospiteranno le tappe e inonderà la radio con centinaia di spot durante tutta la stagione. Dalla radio alla carta stampata il beach soccer ufficiale continua ad avere spazi importanti sulle testate nazionali grazie ad un accordo ormai ultra decennale con Corriere dello Sport e Tuttosport che dedicheranno più di dieci pagine d’informazione e di pubblicità. Il patrocinio assicurato dall’Unione Stampa Sportiva Italiana (USSI) contribuirà a diffondere il beach soccer sui media autorevoli su tutto il territorio con il contributo di alcune delle firme più importanti del panorama giornalistico sportivo nazionale.

PROGRAMMA GARE – SERIE Aon – 2^ tappa POULE PROMOZIONE

Venerdì 5 luglio

Bari-Virtus Entella h: 13:30

No Name Nettuno-Atletico Licata h: 14.45

Genova-Città di Milano h: 16:00

Sicilia-Vastese h: 17:15

Cagliari-Romagna h: 18:30

Sabato 6 luglio

Romagna-Genova h: 13:30

Atletico Licata-Bari h: 14:45

Vastese-Virtus Entella h: 16:00

Città di Milano-Cagliari h: 17:15

No Name Nettuno-Sicilia h: 18:30

Domenica 7 luglio

Virtus Entella-Cagliari (Sky Sport) h: 10:30

Romagna-Sicilia h: 11:45

A. Licata-Città di Milano (diretta streaming My Cujoo) h: 14:15

Bari-Genova (diretta streaming My Cujoo) h: 15:30

Vastese-No Name Nettuno (Sky Sport) h: 16:45

Classifica: Sicilia e Vastese 9 punti; No Name Nettuno, Cagliari e Romagna 6; Genova 4; Virtus Entella, Città di Milano* e Atletico Licata 0; Bari* -3

*3 punti di penalizzazione per la mancata partecipazione alla Coppa Italia

IL CALENDARIO DELLA STAGIONE 2019

Cinque eventi in location di sicuro successo. La formula vincente della Serie AON

SERIE Aon

14 – 16 Giugno / Viareggio (Lu) – Poule Scudetto + Poule Promozione

5 – 7 Luglio / Lignano Sabbiadoro (Ud) Poule Promozione

12 – 14 Luglio / San Benedetto del Tronto (Ap) – Poule Scudetto + Poule Scudetto

2 – 4 Agosto / Giugliano in Campania (Na) – Poule Scudetto – Serie B – Campionato Femminile

8-11 Agosto / Catania – Supercoppa / Finali Scudetto

I PARTNER COMMERCIALI DEL BEACH SOCCER LND

Cresce la visibilità delle squadre e di tutto il circuito, si ampliano i piani di attività e le strategie per valorizzare al massimo le partnership commerciali. Nel solco di questa implementazione s’innesta la scelta di affidarsi per il terzo anno consecutivo al primo gruppo in Italia e nel mondo nella consulenza dei rischi e delle risorse umane, nell’intermediazione assicurativa e riassicurativa, si tratta di Aon, Main Partner e Title Sponsor di tutte le competizioni del beach soccer LND. I palloni da gara sono il valore aggiunto grazie a Macron che per il terzo anno ha progettato dei prodotti professionali specifici per la disciplina sportiva più praticata d’estate dando vita all’unico ed originale pallone Seamus. Altra tessera importante del mosaico di questa stagione è la conferma come fornitore ufficiale dei salumi “Fratelli Beretta”, un partner che offre prodotti che uniscono qualità e tradizione per gli sportivi e il pubblico presente in tappa. Per il secondo anno la Regione Sardegna è lo sponsor principale del Beach Soccer. Gi Group è il nuovo partner ufficiale, una delle prime 20 staffing companies a livello mondiale per i servizi dedicati allo sviluppo del mercato del lavoro con particolare attenzione al valore personale e sociale.

Solido e sinonimo di garanzia l’accordo con il gruppo Italtelo, storico fornitore della Lega Nazionale Dilettanti, che svolge la funzione di allestitore ufficiale della Beach Arena e della VIP Lounge. Vitasnella è l’acqua ufficiale, nasce dalla fonte Vitas, contiene un importante mix di minerali disciolti che agiscono nell’organismo in modo sinergico nell’ottimizzazione della produzione di energia e per tamponare l’acidità del lattato prodotto dai muscoli durante l’attività fisica. In squadra entra anche Hora, il brand del tempo che prende forma. Una linea di orologi ispirata all’eccellenza del design con il ricorso a materiali ed accostamenti innovativi. La competizione E-Sports griffata Lega Nazionale Dilettanti è invece partner istituzionale del circuito del Beach Soccer.

Ultimo partner solo in ordine cronologico ma strategico per il Beach Soccer LND è il nuovo operatore telefonico mobile e virtuale di Vodafone, Ho.Mobile. Un brand low cost che sta rivoluzionando il mercato della telefonia mobile virtuale per costi, trasparenza e vantaggi per gli utenti con 3000 punti vendita e una grande community di riferimento ho.fficina.

Com. Stam.