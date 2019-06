Nazionale Beach Soccer Giochi Europei di Minsk: La lista ufficiale dei convocati

I dodici azzurri che difenderanno i colori italiani alla 2^ edizione della kermesse continentale in programma in Bielorussia dal 25 al 29 giugno

Roma, 22 giugno 2019 – Concluso il raduno della Nazionale tenutosi a Terracina dal 18 al 22 giugno il ct Emiliano Del Duca ha scelto i dodici beachers sui sedici convocati per il raduno che parteciperanno alla 2^ edizione di Giochi Europei che si terrà a Minsk dal 25 al 29 giugno. Tutte le partite degli azzurri saranno trasmesse in diretta su Sky Sport. Per undici dodicesimi è la squadra che si è laureata campionessa d’Europa lo scorso settembre, l’unico cambio è il giovane Josep Jr per Ramacciotti. Presenti otto beachers che vinsero l’argento nel 2015 ai Giochi Europei di Baku. Il mister pontino ha puntato sul blocco di tre club che hanno iniziato bene la stagione italiana e europea, Catania, Viareggio e Sambenedettese. Il club dell’elefantino è rappresentato da Chiavaro, Corosiniti, Palazzolo, Palmacci e Zurlo freschi vincitori della Coppa Italia giocata ad Alghero e primi a punteggio pieno in Serie A dopo la prima tappa di Viareggio che ha visto Zurlo chiudere in cima alla classifica marcatori a quota 12 gol. La società che ha ospitato la tappa porterà Carpita, Marinai e Gori quest’ultimo in forma smagliante dopo essersi laureato capocannoniere in Coppa Italia e nell’Euro Winners Cup, vice bomber della 1^ tappa della Serie A chiusa dal Viareggio a punteggio pieno. I players della Samb saranno Del Mestre e il più giovane del gruppo Josep Junior. Per il Pisa c’à Di Palma, per il Terracina Frainetti, entrambi punti fermi della squadra azzurra. La nazionale inserita nel girone B farà il suo esordio martedì prossimo con l’Ucraina alle 18.00. Il giorno dopo alle 15.30 se la vedrà con la Russia e l’ultima partita la giocherà giovedì alle 18.00 con la Spagna. Le prime due classificate dei gironi A e B accederanno alle semifinali in programma venerdì 28 giugno. Sabato andrà in scena la finale.

L’elenco dei convocati

Portieri: Andrea Carpita (Viareggio BS), Simone Del Mestre (Sambenedettese BS);

Difensori: Alfio Chiavaro (Catania BS), Francesco Corosiniti (Catania BS);

Esterni: Michele Di Palma (Pisa BS), Alessio Frainetti (BS Terracina), Gentilini Josep Junior (Sambenedettese BS), Simone Marinai (Viareggio BS), Pietro Angelo Palazzolo (Catania BS), Paolo Palmacci (Catania BS);

Attaccanti: Gabriele Gori (Viareggio BS), Emmanuele Zurlo (Catania BS).

Staff – Commissario tecnico: Emiliano Del Duca; Capo Delegazione: Massimo Agostini; Dirigente Accompagnatore: Ferdinando Arcopinto; Assistente Allenatore: Michele Leghissa; Preparatore Atletico: Paolo La Rocca; Preparatore dei Portieri: Antonino Nosdeo; Medico: Giorgio Bruni; Fisioterapista: Enrico Matera; Segretario: Luca Gatto

Il programma

Sabato 22 giugno

h. 12.40 Partenza del volo da Fiumicino per Minsk

Domenica 23 giugno

h. tbd Allenamento

Lunedì 24 giugno

h. tbd Allenamento

Martedì 25 giugno

h. 18.00 Ucraina-Italia

Mercoledì 26 giugno

h. 15.30 Italia-Russia

Giovedì 27 giugno

h. 18.00 Italia-Spagna

Venerdì 28 giugno

h. tbd Semifinali

Sabato 29 giugno

h. tbd Finali

Domenica 30 giugno

h. 09.45 Partenza del volo da Minsk per Fiumicino

