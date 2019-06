Comunicato della Società Trapani Calcio

Trapani, 19 giugno 2019 – Al fine di sgomberare il campo da ogni voce circolata in questi giorni e per rasserenare la tifoseria e la città tutta sulla prossima iscrizione del Trapani Calcio al campionato di serie B l’amministratore delegato del Trapani Calcio Maurizio De Simone comunica quanto segue:

La FM Service, attuale proprietaria della Società Trapani Calcio, preso atto del clima ostile e delle difficoltà di gestione, ha ben accolto i suggerimenti e le offerte di sostegno e di intervento di molteplici investitori, al fine di garantire serietà e continuità del progetto sportivo, che non può non concretizzarsi in primis con la formale iscrizione al campionato di serie B.

Poiché l’interesse unico ed esclusivo della Società è quello di garantire l’iscrizione al campionato e la serena prosecuzione delle attività sia sportive, sia di ordine tecnico-amministrativo, stante i tempi ristrettissimi da rispettare, l’attuale proprietà non intende più indugiare nell’attesa di concrete iniziative da parte di diversi investitori che hanno manifestato il loro interesse all’acquisizione di quote societarie.

Per quanto riguarda l’offerta oggetto del comunicato stampa diramato il 16 giugno scorso dal signor Giorgio Heller, che agisce quale intermediario per conto di una cordata, nell’interesse del Trapani Calcio e della tifoseria tutta, sono state richieste ufficialmente in data odierna al signor Heller, quale intermediario della cordata che rappresenta, garanzie reali circa i tempi e le modalità di iscrizione al campionato di serie B, con particolare riguardo alla disponibilità economica per il pagamento di tutte le pendenze che potrebbero rappresentare motivo ostativo per l’iscrizione e il rilascio della fideiussione necessaria, assegnando il termine del 20 giugno alle ore 12. Tali garanzie sono condizioni imprescindibili per la FM Service al fine della stipula dell’atto di compravendita, che è stato fissato dallo stesso signor Heller, quale intermediario della cordata, per la giornata del 21 giugno alle ore 15.

Nel contempo, proprio per assicurare serietà e continuità di gestione, pur non avendo motivi di dubitare che entro il termine di domani a mezzogiorno il signor Heller e la cordata da lui rappresentata daranno riscontro positivo e quindi si possa concludere l’accordo, la proprietà sta valutando proposte alternative serie e solide da parte di altri investitori, che dovranno in ogni caso produrre le medesime garanzie entro lo stesso termine.

Com. Stam. Ric. Pubbl.