CALCIO – “Giovani D valore” 2018/2019: la graduatoria finale – Juniores Serie D: Il ritorno degli Ottavi di finale Ecco i nomi delle società della D che riceveranno i contributi

Roma, 31 maggio, 2019 – Terminata la stagione regolare 2018/2019 è il momento per il Dipartimento Interregionale di tirare le somme per il settima anno di fila dell’iniziativa “Giovani D valore” e premiare le società virtuose che hanno schierato in campo i giocatori nati dal 1998 al 2002 oltre la soglia obbligatoria con il bonus a chi svolge tutta l’attività di settore giovanile.

Sono esclusi i sodalizi che non hanno partecipato al Campionato Juniores e quelle squadre retrocesse in Eccellenza. I contributi verranno erogati al momento in cui sarà formalizzata da parte dei club l’iscrizione alla Serie D o Lega Pro 2019/2010. La prima classificata di ciascun girone riceverà 25.000 euro, la seconda 15.000 e la terza 10.000. Per conoscere tutti i particolari basta consultare il regolamento sul Comunicato Ufficiale n^12.

Queste le graduatorie definitive:

Girone A: Borgosesia punti 1061, Lavagnese 1009, Bra 878

Girone B: Pontisola 1630, Sondrio 1543, Virtus Bergamo 1337

Girone C: Belluno 2197, Montebelluna 1729, Cartigliano 1390

Girone D: San Marino 1204, Calvina 843, Crema 820

Girone E: Scandicci 2392, Aquila Montevarchi 1856, Sporting Trestina 1641

Girone F: Forlì 2238, S. Nicolò Notaresco 1582, Recanatese 1463

Girone G: Ladispoli 2527, Sassari Latte Dolce 1818, Ostiamare 1766

Girone H: Città di Fasano 1111, Sorrento 1091, Nola 1030

Girone I: Portici 1274, Marsala 1097, Città di Messina 1053

Juniores Serie D: Il ritorno degli Ottavi di finale

Sabato 1 Giugno alle ore 16.00

La Fase Nazionale del Campionato Juniores Nazionale Under 19, iniziata lo scorso 27 aprile, entra nel vivo con le partite di ritorno degli Ottavi di Finale in programma sabato 1 Giugno alle ore 16.00 (l’andata s’è disputata il 29 maggio). Sono rimaste 16 le squadre ancora in corsa tra quelle che hanno partecipato ai Play Off di Girone giocati il 27 aprile e il 4 maggio (coinvolte le società classificate dal 2^ al 5^ posto nella stagione regolare), ai triangolari ed agli abbinamenti del 2^ turno del 15, 18 e 22 maggio (in campo anche le vincenti dei campionati regionali della Sardegna e della Sicilia). Le undici prime classificate nei rispettivi gironi al termine della stagione regolare sono entrate in gioco direttamente agli Ottavi. Riguardo il programma di sabato 1 giugno l’unica variazione d’orario è il posticipo alle 18.30 di Chieri-Savona. Legnago-Mantova si disputa al Comunale “M. Sandrini” di Legnago. Il turno si concluderà domenica 2 giugno alle 16.00 con la partita Union Feltre-Modena. I Quarti sono in programma il 5 e 8 giugno (andata e ritorno), le semifinali il 13 giugno, la finale il 15 giugno (gare uniche).

Le designazioni arbitrali

Trastevere-Aquila Montevarchi (andata 1-1) Arbitro Luca Pileggi di Bergamo

Aprilia Racing-Audace Cerignola (1-1) Carlo Esposito di Napoli

Pontisola-Caronnese (3-0) Angelo Pragliola di Avellino

Avellino-Città di Messina (5-2) Gianmarco Meo di Isernia

Legnago-Mantova (1-1) Leonardo Di Mario di Ciampino

Union Feltre-Modena (1-1) Andrea Zambetti di Lovere

Recanatese-Sangiovannese (0-0) Andrea Migliorini di Verona

Chieri-Savona (1-1) Mattia Nigro di Prato

