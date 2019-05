CALCIO – Serie D: modalità acquisto biglietti per le semifinali e la finale della Poule Scudetto

Roma, 29 maggio 2019 – Ufficializzate le disposizioni per l’acquisto dei biglietti e per la richiesta accrediti da parte delle società relative alle semifinali e alla finale della Poule Scudetto Serie D.

CESENA-LECCO (31 maggio 2019, ore 15.30)Stadio Comunale “Blasone” Via Santo Pietro 137 – Foligno

Biglietti – Potranno essere acquistati esclusivamente presso i seguenti punti vendita delle rispettive città tramite il circuito GO2: Centro Coordinamento Club Cesena e Tabaccheria Fiamma (Milano). I tagliandi sono nominativi e non cedibili. Ad entrambe le tifoserie non verrà effettuata la vendita dei biglietti presso lo stadio. La prevendita terminerà giovedì 30 maggio alle ore 19.

L’assegnazione dei settori e il prezzo del biglietto vengono così stabiliti:

alla tifoseria del Cesena è riservata la Tribuna Locali;

alla tifoseria del Lecco è riservata la Tribuna Ospiti;

alle Autorità è riservato il settore Tribuna d’Onore;

il prezzo del biglietto è fissato in € 11,00 per entrambi i settori;

ai non residenti delle regioni Emilia Romagna e Lombardia, dietro

presentazione di un documento d’identità, è riservato il settore Tribuna centrale al prezzo di € 16,00;

i bambini da 0 a 14 anni entrano gratis.

Accrediti società e tessere – Le eventuali richieste di accrediti da parte di altre Società devono essere inoltrate alla segreteria del Foligno Calcio esclusivamente via mail all’indirizzo segreteria@folignocalcio.net entro e non oltre le ore 16 di giovedì 30 maggio. Potrà essere rilasciato un solo ingresso omaggio.

Ad eccezione delle tessere F.I.G.C., del C.O.N.I. per le quali va richiesto preventivo accredito come indicato al punto precedente, di quelle delle Autorità di Pubblica Sicurezza, della Polizia Tributaria, degli agenti della S.I.A.E. e della Stampa accreditata, non sono valide altre tessere.

AVELLINO-PERGOLETTESE (31 maggio 2019, ore 18.30)

Stadio Comunale “Barbetti” Via Paruccini 34 – Gubbio

Biglietti – Potranno essere acquistati esclusivamente presso i punti vendita delle rispettive città tramite il circuito GO2. I tagliandi sono nominativi e non cedibili. Ad entrambe le tifoserie non verrà effettuata la vendita dei biglietti presso lo stadio. La prevendita terminerà giovedì 30 maggio alle ore 19.

PUNTI VENDITA BIGLIETTI

AVELLINO: Official Store (Avellino), Tabaccheria Romano (Solofra), Ds Service (Mirabella Eclano), Bar Atlantic (Montoro), New Italgiochi (Avellino), Bar Tabacchi Ercolino (Avella), Bar Tabacchi (Trivelli Bisaccia), New Pold’s (Calitri), Tabacchi Citro (Mercato San Severino), Bar Lama (Montesarchio)

PERGOLETTESE: Tabaccheria Smoke 13 (Crema)

L’assegnazione dei settori e il prezzo dei biglietti vengono così stabiliti:

alla tifoseria dell’Avellino è riservata la Curva Ospiti al prezzo di € 8,00;

alla tifoseria della Pergolettese è riservata la Curva Locali al prezzo di € 8,00;

alle Autorità è riservato il settore Tribuna Centrale;

ai non residenti delle regioni Campania e Lombardia, dietro presentazione di un documento d’identità, è riservato il settore Tribuna Centrale al prezzo di € 16,00;

i bambini da 0 a 14 anni entrano gratis.

Accrediti società e tessere – Le eventuali richieste di accrediti da parte di altre Società devono essere inoltrate alla segreteria del Gubbio esclusivamente via mail all’indirizzo segreteria@asgubbio1910.net entro e non oltre le ore 16 di giovedì 30 maggio. Potrà essere rilasciato un solo ingresso omaggio.

Ad eccezione delle tessere F.I.G.C., del C.O.N.I. per le quali va richiesto preventivo accredito come indicato al punto precedente, di quelle delle Autorità di Pubblica Sicurezza, della Polizia Tributaria, degli agenti della S.I.A.E. e della Stampa accreditata, non sono valide altre tessere.

FINALE SCUDETTO SERIE D (2 giugno 2019, ore 16.00)

Stadio Comunale “Renato Curi” Viale Pietro Conti – Perugia

Biglietti – Potranno essere acquistati esclusivamente tramite il circuito GO2 presso i punti vendita delle rispettive città (gli stessi delle semifinali) e presso la Tabaccheria Cornicchia di Perugia. I tagliandi sono nominativi e non cedibili. Ad entrambe le tifoserie non verrà effettuata la vendita dei biglietti presso lo stadio. La prevendita terminerà sabato 1 giugno alle ore 19.

Accrediti società e tessere – Le eventuali richieste di accrediti da parte di altre Società devono essere inoltrate esclusivamente via mail all’indirizzo v.benedetti@lnd.it entro e non oltre le ore 19 di sabato 1 giugno. Potrà essere rilasciato un solo ingresso omaggio.

Ad eccezione delle tessere F.I.G.C., del C.O.N.I. per le quali va richiesto preventivo accredito come indicato al punto precedente, di quelle delle Autorità di Pubblica Sicurezza, della Polizia Tributaria, degli agenti della S.I.A.E. e della Stampa accreditata, non sono valide altre tessere.

Com. Stam.