CALCIO – Quarti di Finale Campionato Juniores Dilettanti: le gare di ritorno

Roma, 28 maggio 2019 – In campo domani, mercoledì 29 maggio, per le gare di ritorno dei quarti di finale del Campionato Juniores Regionali, fase nazionale. Le otto squadre a caccia del pass per le semifinali, daranno inizio ai propri confronti alle ore 15.30.

La Varesina è l’unica squadra ad aver ottenuto la vittoria nel match di andata, in esterna, con il risultato di 1-2 sul campo del Fossano. Per tutte le altre contendenti, si riparte dal pareggio: Brixen-Giorgione 1-1, Renato Curi Angolana-Romulea 0-0 e S. Agnello-Camaro 1-1.

Le designazioni arbitrali

Varesina Sport – Fossano: Simone Trevisan di Mestre, Filippo Castagna e Nicola Santi di Verona c/o Campo Comunale di Venegono Superiore (VA)

Giorgione – Brixen: Lorenzo Vacca di Saronno, Filippo Tortolo di Basso Fruli e Davide Santarossa di Pordenone c/o Comunale di Via Rizzetti a Castelfranco Veneto (TV)

Romulea – Renato Curi Angolana: Lorenzo Maccarini di Arezzo, Alberto Rinaldi di Pisa e Maicol Cinotti di Livorno c/o Campo “Roma”di Via Farsalo 21 a Roma

Camaro 1969 – S. Agnello: Alessandro Recchia di Brindisi, Edoardo Salvatori di Tivoli e Massimiliano Starnini di Viterbo c/o Campo “Marullo-Bisconte” di Messina

