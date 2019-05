CALCIO – Torneo della Pace: la cerimonia ufficiale ad Assisi con i vertici del calcio italiano

Assisi – In attesa di tornare in campo per le semifinali e le partite di ranking, questa sera si è tenuta ad Assisi la cerimonia ufficiale del Torneo Internazionale della Pace, la manifestazione per under 16 promossa dal CR Umbria in corso da domenica scorsa.

All’evento presso la Sala delle Volte all’interno di Palazzo dei Priori, in compagnia dei rappresentanti di tutte le squadre, quasi al completo le componenti federali con il presidente FIGC Gabriele Gravina, accompagnato dal Dg Marco Brunelli, i numeri uno di Serie B e Lega Pro Mauro Balata e Francesco Ghirelli e il capo degli arbitri Marcello Nicchi. Per la Lega Nazionale Dilettanti, oltre al presidente Cosimo Sibilia e al padrone di casa Luigi Repace – presidente del comitato regionale organizzatore del torneo – presente il Consiglio Direttivo insieme al Segretario generale Massimo Ciaccolini e i componenti del CR. Sempre in ambito sportivo ecco il presidente del CONI regionale Domenico Ignozza e l’ex campione del Mondo Paolo Rossi.

Importante anche la partecipazione delle istituzioni con il Sottosegretario di Stato Giancarlo Giorgetti, il vice presidente della Regione Fabio Paparelli con l’assessore Antonio Bartolini, il Mons. Liberato Andreatta, il prefetto di Perugia Claudio Sgaraglia, i sindaci di Assisi e Passignano Stefania Proietti e Sandro Pasquali, più gli assessori di Cannara e Bastia Diego Andreoli e Filiberto Franchi.

Dopo tre giorni di partite no stop nella fase di qualificazione, per le otto formazioni partecipanti al Torneo Internazionale della Pace è arrivato il momento di misurare le proprie ambizioni nella manifestazione iniziata domenica scorsa e che si prolungherà fino a sabato prossimo in occasioni delle finali al Comunale di San Sisto. Da qui in avanti, infatti, il torneo procederà in parallelo con le gare per l’assegnazione del titolo della 6ª edizione e quelle per il ranking dal 5° all’8° posto, formula ideata per consentire il più possibile il confronto tra tutti i ragazzi, fin qui protagonisti anche del terzo tempo al termine di ogni incontro. Nel programma di domani spiccano le due semifinali Lega Pro U16-Midtjylland e Under 16 LND-B Italia U16. Si comincia alle ore 16 dal Comunale di Santa Maria degli Angeli proprio con quest’ultima sfida, che potrà essere seguita in diretta streaming sulla pagina Facebook LND. A seguire, presso lo stadio “Enzo Blasone” di Foligno, il match delle 18 tra i ragazzi della Serie C e il Midtjylland. Questa partita, così come le altre relative al ranking, saranno trasmesse in diretta streaming sul canale MyCujoo della LND.

TORNEO INTERNAZIONALE DELLA PACE

Programma gare

Semifinali

Oggi, ore 16 Under 16 LND-B Italia U16 (Santa Maria degli Angeli)

Oggi, ore 18 Lega Pro U16-Midtjylland (Foligno)

Ranking 5°/8° posto

Oggi, ore 16 Umbria LND-Brampton (Marsciano)

Oggi, ore 18 Dainava Alytus-Perugia (Torgiano)

