CALCIO – Torneo della Pace: B Italia e Lega Pro in finale, l’Under 16 LND col Midtjylland per il podio

Sabato 25 maggio l’epilogo della 6ª edizione del torneo. Domani le finali 5°-6° e 7°-8° posto, tutte le sfide in diretta streaming sul canale MyCujoo LND.

Perugia, 23 maggio 2019 – La B Italia e la Rappresentativa della Lega Pro sono le finaliste della 6ª edizione del Torneo Internazionale della Pace, manifestazione riservata ai calciatori Under 16 che avrà il suo epilogo sabato 25 maggio a San Sisto (ore 18, diretta sul canale MyCujoo della Lega Nazionale Dilettanti). Questo l’esito delle semifinali disputate nel pomeriggio e dalle quali escono sconfitte l’Under 16 LND e il Midtjylland, prossime avversarie della finale per il 3°/4° posto di sabato (ore 16 a San Sisto, diretta sulla pagina Facebook LND) dopo essersi già affrontate nella gara d’esordio terminata con una vittoria dei ragazzi di Sanfratello.

Nella partita delle 16 al Comunale di Santa Maria degli Angeli, gli azzurrini di Piscedda hanno battuto per 2-1 la selezione della Lega Dilettanti grazie ai gol di Fronzolini e di Schirone in apertura e chiusura di primo tempo, mentre dall’altra parte un rigore trasformato da Santapaola e uno neutralizzato dal portiere Campagna a Cerri nella ripresa avevano riacceso le speranze fino all’inutile forcing finale. Quarta vittoria in quattro partite per l’Under 16 della Lega Pro di mister Arrigoni, che nel match delle 18 a Foligno ha superato i danesi del Midtjylland per 3-0 con la doppietta di Butti e un gol di Vinciguerra.

Per quanto riguarda le gare di posizionamento, vincono entrambe le formazioni umbre che domani si giocheranno così il 5° e il 6° posto (ore 18 a San Sisto): la Rappresentativa del CR ha battuto il Brampton per 2-0, di misura il Perugia sul Dainava Alytus. Canadesi e lituani si affronteranno invece per gli ultimi due piazzamenti (ore 16 a San Sisto). Tutte e due le sfide saranno trasmesse in diretta su MyCujoo.

UNDER 16 LND-B ITALIA U16 1-2

Under 16 LND (4-3-3): Campagna; Rimondi (1’st Cantarini), Pasian, Amadori, Caserta; Damiano (33’st Arsendi), Serafin, Peres; Galfano (28’st Kojdheli), Abiuso (33’st Piarulli), Mercurio (15’st Santapaola). A disp: Summa, Barea, Lavopa, Piochi. All: Sanfratello

B Italia U16 (4-3-3): Milan; Bernasconi, Oppizzi, Longobardi, Danesi; Fronzolini, Pietra, Schirone; Stampella (11’st Grechi), Cerri, Thioune (20’st Scremin). A disp: Cultraro, Menci, Lunghi, Massarelli, Ferrarese. All: Piscedda

Marcatori: 8’pt Fronzolini, 40’pt Schirone, 16’st rig. Santapaola (Lnd)

Arbitro: Geraldi di Perugia

Note: al 26’st Campagna para un rigore a Cerri; ammoniti: Cerri, Schirone; recupero: 2’pt, 5’st

RISULTATI

Semifinali

Under 16 LND-B Italia U16 1-2

Lega Pro U16-Midtjylland 3-0

Ranking 5°/8° posto

Umbria LND-Brampton 2-0

Dainava Alytus-Perugia 0-1

PROSSIMO TURNO

Domani

Finale 7°-8° posto Brampton-Dainava Alytus (ore 16, San Sisto)

Finale 5°-6° posto Umbria LND-Perugia (ore 18, San Sisto)

25 maggio

Finale 3°-4° posto Under 16 LND-Midtjylland (ore 16, San Sisto)

Finale 1°-2° posto B Italia U16-Lega Pro U16 (ore 18, San Sisto)

