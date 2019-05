CALCIO – Torneo della Pace: i risultati della 3ª giornata, il 22 maggio le semifinali

Perugia, 21 maggio 2019 – Si è chiusa questo pomeriggio la fase di qualificazione della 6ª edizione del Torneo Internazionale della Pace, la manifestazione per calciatori under 16 organizzata dal Comitato Regionale Umbria LND.

Dopo la B Italia e le Rappresentative di Lega Pro e Lega Nazionale Dilettanti, già da ieri col pass in tasca, è il Midtjylland a conquistare l’ultimo posto in semifinale grazie al successo ottenuto sul Perugia. I danesi incontreranno al prossimo turno la formazione della Lega Pro, che nel big match della 3ª giornata ha avuto la meglio sui pari età della Serie B classificandosi così al primo posto nel girone B. La squadra di Piscedda trova invece l’Under 16 LND, capolista del girone A oggi reduce da un’altra buona prestazione contro la rappresentativa umbra battuta per 2-1. A mettere la firma sulla terza vittoria di fila per la selezione di Sanfratello sono stati Arsendi della Vigor Senigallia e Damiano della Virtus Avigliano, in gol nel giro di due minuti tra il 10′ e il 12′ del primo tempo.

“Nei primi quaranta minuti la squadra mi è piaciuta molto, un pò meno nella ripresa anche se avevamo cominciato col piede giusto – è l’analisi a caldo di mister Sanfratello – Tutto sommato posso dire che è un successo meritato, il morale è alto e affronteremo il prossimo impegno con lo spirito giusto”.

Domani il torneo si prenderà una pausa per permettere alle squadre di recuperare le energie dopo tre giorni no stop, dopodiché si tornerà nuovamente in campo giovedì 22 maggio per le semifinali e le gare di ranking tra le classificate agli ultimi due posti dei rispettivi gironi. Tutte le partite saranno trasmesse in diretta streaming sul canale My Cujoo della Lega Nazionale Dilettanti, ad eccezione di Under 16 LND-B Italia U16 che andrà sempre in diretta ma sulla pagina Facebook LND.

UMBRIA LND-UNDER 16 LND 1-2

Umbria Lnd (4-3-3): Catalucci; Cucina, Costantini, Giordano (34’pt Antonelli), Senigaglia; Galeotti (1’st Grimani), Biscottino, Sisani (5’st Sugoni); Bianconi (7’st Mariotti), Tepshi, Tortoioli (21’st Scarabattoli). A disp: Vagnetti, Tempesta. All: Frontani

Under 16 Lnd (4-4-2): Summa; Piochi (34’pt Barea), Amadori (1’st Rimondi), Cantarini, Kojdheli; Lavopa, Damiano, Arsendi, Santapaola; Mercurio, Piarulli. A disp: Abiuso, Caserta, Galfano, Campagna, Pasian, Peres, Serafin. All: Sanfratello

Marcatori: 10’pt Arsendi (L), 12’pt Damiano (L), 23’st Mariotti (U)

Arbitro: Kandli di Foligno

Note: ammoniti Giordano, Costantini (U), Damiano (L); recupero 3’pt, 3’st

RISULTATI E CLASSIFICHE

GIRONE A

Umbria LND-Under 16 LND 1-2

Perugia-Midtjylland 1-2

Classifica: Under 16 LND 9 punti, Midtjylland 6, Perugia e Umbria LND 1

GIRONE B

Dainava Alytus-Brampton 9-1

B Italia U16-Lega Pro U16 1-2

Classifica: Lega Pro U16 9 punti, B Italia U16 6, Dainava Alytus 3, Brampton 0

PROSSIMO TURNO

giovedì 23 maggio

Semifinali

Ore 16 Under 16 LND-B Italia U16 (Santa Maria degli Angeli)

Ore 18 Lega Pro U16-Midtjylland (Foligno)

Ranking 5°/8° posto

Ore 16 Umbria LND-Brampton (Marsciano)

Ore 18 Dainava Alytus-Perugia (Torgiano)

