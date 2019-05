CALCIO – Juniores Regionali – Fase Nazionale: I Quarti di finale

Roma, 21 maggio 2019 – Le partite di ritorno degli abbinamenti e le gare della 3^ giornata dei Triangolari giocate gli scorsi 18, 19 e 20 maggio hanno completato il quadro delle squadre qualificate ai Quarti di finale della Fase Nazionale delle Juniores Regionali.

Gli accoppiamenti già determinati secondo un percorso prestabilito hanno richiesto il sorteggio solo per definire la squadra che giocherà in casa o in trasferta la prima gara in caso di coincidenza tra le sfidanti nel turno precedente. Il Fossano dopo aver espugnato all’andata il campo dell’Athletic Liberi si è accontentato di uno 0-0 casalingo. La Varesina ha ribaltato l’1-2 subito davanti al proprio pubblico vincendo largamente il ritorno in trasferta con il Monastir (5-1). Il Brixen nello scontro al vertice del triangolare C ha impattato per 3-3 con la Manzanese conquistando la qualificazione grazie a una differenza reti migliore. Il Giorgione ha vinto anche la gara di ritorno con il Faenza, 1-0 all’andata e 4-1 nel secondo atto. La Romulea è uscita imbattuta dal campo del Fucecchio (2-2) conquistando il primo posto del triangolare. La Renato Curi ha battuto per 5-1 il Bojano chiudendo il girone primo a punteggio pieno. Stesso discorso per il S. Agnello che dopo aver espugnato il campo del Casarano ha battuto la Vultur per 5-0. Ci sono voluti i rigori per sancire la vincente tra Camaro e Sambiase che hanno impattato per 1-1 all’andata e al ritorno. Dagli undici metri ha prevalso il Camaro davanti ai propri tifosi.

QUARTI DI FINALE – PROGRAMMA GARE

Andata – sabato 25 maggio – ore 15.30

Fossano-Varesina (Comunale di Fossano)

Brixen-Giorgione (Jugendhort “Klaus Seebacher” di Bressanone)

Renato Curi Angolana-Romulea (Comunale di Città S. Angelo)

S. Agnello-Camaro a porte chiuse (Comunale di S. Agnello)

Ritorno – mercoledì 29 maggio – ore 15.30

Varesina-Fossano (Comunale n.1 di Venegono Superiore)

Giorgione-Brixen (Comunale di Castelfranco Veneto)

Romulea-Renato Curi Angolana (Campo “Roma” di Via Farsalo a Roma)

Camaro-S.Agnello (Campo “Marullo Bisconte” di Messina)

Squalifiche dopo le partite d ritorno degli abbinamenti e le gare della 3^ giornata dei Triangolari:

Giocatori – Due giornate a Alessandro Mancon (Giorgione); una gara a Aaron Pitscheider (Brixen)

Com. Stam.