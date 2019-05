CALCIO – Torneo della Pace: i risultati della 2ª giornata, l’Under 16 LND batte il Perugia

Perugia, 20 maggio 2019 – Si è conclusa da poco la seconda giornata del Torneo Internazionale della Pace, la manifestazione per calciatori under 16 di scena fino a sabato prossimo in Umbria.

Nessun risultato a sorpresa tra le partite disputate nel pomeriggio, ma c’è già un verdetto importante: con i risultati di oggi B Italia, Lega Pro e Lega Nazionale Dilettanti si qualificano in semifinale con un turno d’anticipo, mentre saranno Midtjylland, Perugia e la Rappresentativa dell’Umbria a giocarsi domani l’ultimo posto a disposizione.

Per la selezione Under 16 LND, che a Santa Maria degli Angeli ha battuto il Perugia per 2-0, si aggiunge anche la certezza matematica del primo posto nel girone. I ragazzi di mister Sanfratello – oggi con cinque cambi rispetto all’undici titolare di ieri – hanno dato continuità al brillante esordio contro il Midtjylland con un’altra prova di tecnica e personalità, collezionando diverse occasioni da rete e concedendo poco o nulla dietro (unica difesa ancora imbattuta insieme alla B Italia). I gol sono arrivati uno per tempo: al 23’pt è Piarulli a sbloccare il match costringendo Dottori all’errore, mentre al 34′ della ripresa chiude i giochi Galfano su una respinta corta della difesa perugina.

“Abbiamo accusato un pò la fatica di ieri, ma la squadra è stata brava lo stesso a centrare il risultato – ha commentato Sanfratello – Tre dei quattro giocatori che non erano ancora scesi in campo oggi sono partiti dall’inizio, siamo venti titolari e tutti devono sentirsi utili alla causa”.

Domani alle ore 16 l’ultima giornata della fase di qualificazione. Tre partite saranno trasmesse in streaming sul canale MyCujoo della Lega Nazionale Dilettanti: Perugia-Midtjylland e Dainava Alytus-Brampton andranno in diretta, mentre B Italia U16-Lega Pro U16 in differita. La sfida in famiglia tra Umbria LND e Under 16 LND sarà trasmessa invece in diretta sulla pagina Facebook LND.

UNDER 16 LND-PERUGIA 2-0

Under 16 Lnd (4-4-2): Campagna; Kojdheli (1’st Galfano), Pasian, Barea, Piochi (1’st Rimondi); Caserta, Peres, Serafin, Arsendi (19’st Santapaola); Abiuso (13’st Lavopa), Piarulli (13’st Mercurio). A disp: Summa, Amadori, Cantarini, Damiano. All: Sanfratello

Perugia (4-3-1-2): Caputo; Petri (1’st Mattioli), Bortolussi, Leonardi (17’pt Dottori), Dita; Belloni, Fabri (21’st Xhani), Spinelli (21’st Bocci); Pannuti (1’st Angori); Maisto, Brandi Baldelli. A disp: Patata, Socievole. All: Papini

Marcatori: 23’pt Piarulli, 34’st Galfano

Arbitro: Pieretti di Perugia

Note: recupero 3’pt, 4’st

Risultati e classifiche

GIRONE A

Under 16 LND-Perugia 2-0

Midtjylland-Umbria LND 2-1

Classifica: Under 16 LND 6 punti, Midtjylland 3, Umbria LND e Perugia 1

GIRONE B

Brampton-B Italia U16 0-5

Lega Pro U16-Dainava Alytus 7-1

Classifica: B Italia U16 e Lega Pro U16 6 punti, Brampton e Dainava Alytus 0

Prossimo turno (Domani, ore 16)

GIRONE A

Umbria LND-Under 16 LND (Bastia)

Perugia-Midtjylland (San Sisto)

GIRONE B

Dainava Alytus-Brampton (Cannara)

B Italia U16-Lega Pro U16 (Castel Rigone)

Com. Stam.